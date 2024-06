Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A42 5G, già il secondo per quanto riguarda il 2024.

Non si tratta di un update normale, in quanto potrebbe essere l’ultimo per tale smartphone che, ricordiamo, è stato lanciato dal colosso coreano quattro anni fa e, pertanto, si prepara ad uscire dal periodo di aggiornamenti software garantiti dall’azienda.

Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna con le patch di giugno

Se si considera che stiamo parlando di un modello di fascia media con quattro anni di vita alle spalle, non c’è da stupirsi che l’aggiornamento appena rilasciato non porti con sé nuove funzionalità o stravolgimenti.

In particolare, con tale update vengono implementate le patch di sicurezza di giugno 2024, con 37 fix per quanto riguarda vulnerabilità riscontrate in Android e 22 fix relativi a vulnerabilità dell’interfaccia One UI.

Con grande probabilità questo sarà l’ultimo aggiornamento rilasciato dal team di sviluppatori del colosso coreano per Samsung Galaxy A42 5G, smartphone che al momento si trova nel gruppo dei dispositivi per i quali sono previsti due update all’anno (e il primo del 2024 è già stato rilasciato a gennaio).

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software e quindi selezionando la voce per effettuare il controllo.

I possessori di questo smartphone potranno continuare ad usarlo senza problemi di sicurezza ancora per diversi mesi. Poi dovranno decidere se metterlo da parte, affidarsi al mondo del modding oppure continuare a utilizzarlo anche senza supporto software da parte del produttore (con i relativi rischi per quanto riguarda la sicurezza).