Continuano le apparizioni in Rete di Samsung Galaxy Watch FE, atteso nuovo smartwatch del colosso coreano che dovrebbe essere lanciato ufficialmente entro la fine di questo mese.

E dopo essere apparso su Amazon Italia, il nuovo smartwatch di Samsung è stato avvistato anche sul sito di un rivenditore online olandese, con un prezzo leggermente più alto, ossia 219,95 euro.

Samsung Galaxy Watch FE anche su un sito olandese

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito del rivenditore online, che ha poi rimosso la pagina dedicata allo smartwatch (probabilmente pubblicata per errore), le colorazioni dovrebbero essere le stesse già svelate da Amazon, ossia nera, argento e rosa.

Anche in questo caso il modello pubblicizzato ha una cassa con diametro da 40 mm mentre il sito non forniva indicazioni sulla data di disponibilità (comunque non troppo lontana), permettendo agli interessati di pre-ordinare il device.

Dotato di un design praticamente identico a quello di Samsung Galaxy Watch4 (smartwatch lanciato nel 2021), il nuovo orologio del colosso coreano dovrebbe poter contare su un processore Samsung Exynos W920, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria di archiviazione, la possibilità di effettuare pagamenti mobile grazie alla connettività NFC e Wear OS 4 con One UI 5.0 Watch.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un display Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 396 x 396 pixel, le connettività WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0 e GPS, una batteria da 247 mAh, una scocca resistente all’acqua con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, un cardiofrequenzimetro e la possibilità di monitorare i propri allenamenti.

Non ci resta altro da fare che attendere una decina di giorni per scoprire se effettivamente sarà lanciato il nuovo smartwatch di Samsung e se i prezzi trapelati fino a questo momento saranno confermati.

Ricordiamo che il prossimo mese il produttore ha in programma un evento Galaxy Unpacked, in occasione del quale potrebbero essere lanciati gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch7.