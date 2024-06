A distanza di un paio di settimane dalla presentazione ufficiale in Cina della serie OPPO Reno12 arrivano delle interessanti informazioni sulla commercializzazione in Europa di uno dei nuovi modelli del produttore asiatico: stiamo parlando di OPPO Reno12 Pro.

OPPO ha già confermato che i suoi due nuovi smartphone arriveranno anche nel Vecchio Continente e la variante Pro è stata pubblicizzata nel sito di un rivenditore online europeo, a conferma del fatto che l’esordio dovrebbe essere vicino.

Possibili caratteristiche e prezzo di OPPO Reno12 Pro in Europa

Stando a quanto si apprende dal sito del rivenditore in questione, OPPO Reno12 Pro in versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduto a 580,90 euro.

Questo prezzo, tuttavia, potrebbe variare a seconda dei Paesi (e delle relative tassazioni) e potrebbero essere anche previste altre configurazioni per quanto riguarda la memoria.

La versione europea dello smartphone sembra avere il medesimo design di quella già annunciata per il mercato cinese, le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTekDimensity 9200 + octa-core

octa-core 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (f/1.8), teleobiettivo da 50 megapixel (f/2.0) e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2)

fotocamera anteriore da 50 megapixel (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 80 W

Android 14 con ColorOS 14

dimensioni: 161,4 x 74,8 x 7,55 mm

peso: 183 grammi

Secondo le indiscrezioni, in Europa OPPO Reno12 Pro potrebbe arrivare con un processore MediaTek Dimensity 7300 mentre il sensore principale della fotocamera posteriore dovrebbe essere un Sony IMX882 da 50 megapixel.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da OPPO per scoprire quando lo smartphone arriverà in Europa e se sarà confermato questo prezzo.