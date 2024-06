Sebbene Samsung sia focalizzata principalmente sugli smartphone, di tanto in tanto il colosso coreano aggiorna la sua offerta per quanto riguarda i dispositivi indossabili e ciò include le cuffie true wireless, la cui prossima generazione è in arrivo: ci riferiamo a Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

Nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune interessanti indiscrezioni che ci anticipano quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di queste cuffie (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), a partire dai loro colori, ossia Silver e White.

Cosa sappiamo della serie Samsung Galaxy Buds3

Entrambe le cuffie dovrebbero vantare una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP57) e dovrebbero supportare la funzionalità SmartThings Find (e ciò significa che gli utenti non dovrebbero avere paura di perderle).

Per quanto riguarda le differenze, Samsung Galaxy Buds3 Pro dovrebbe poter contare su un altoparlante a due vie mentre Samsung Galaxy Buds3 dovrebbe avere un altoparlante con un canale singolo.

Passando all’autonomia, la versione base dovrebbe garantire fino a 5 ore di utilizzo con sistema ci cancellazione del rumore attivo (ANC) mentre quella Pro dovrebbe spingersi fino a 6 ore e disattivando tale funzionalità il tempo massimo di utilizzo dovrebbe aumentare di un’altra ora. La custodia di ricarica di Samsung Galaxy Buds3 dovrebbe offrire ulteriori 24 ore di autonomia mentre quella della variante Pro dovrebbe garantirne 30.

Tra le altre funzionalità di Samsung Galaxy Buds3 Pro vi dovrebbero essere il controllo adattivo del rumore e il suono ambientale.

Le nuove cuffie di Samsung dovrebbero poter contare anche sulla tecnologia Ultra High-Quality Sound (24 bit/96 kHz), che in fase di riproduzione con uno smartphone del colosso coreano dovrebbe garantire un’esperienza di ascolto molto piacevole ed accattivante.

Al momento non è chiaro se la presentazione delle nuove cuffie del colosso coreano avverrà già nel corso di questo mese o se bisognerà attendere l’evento Galaxy Unpacked di luglio e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare. Staremo a vedere.