Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S25 Ultra, atteso prossimo smartphone di punta del colosso coreano per la cui presentazione probabilmente ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del 2025.

Negli ultimi giorni di questo smartphone si è occupato anche il leaker Sawyer Galox, che su X ha condiviso un’indiscrezione relativa a quella che potrebbe essere la tecnologia scelta da Samsung per quanto riguarda la memoria di archiviazione.

Un’importante novità per Samsung Galaxy S25 Ultra

A dire di Sawyer Galox, Samsung Galaxy S25 Ultra potrà contare sullo standard UFS 4.1 e c’è da precisare che il leaker menziona espressamente questo device, suggerendo che per gli altri modelli il produttore potrebbe propendere per una diversa tecnologia.

Del resto, quest’anno Samsung Galaxy S24 è stato lanciato con lo standard UFS 3.1 mentre le varianti Plus e Ultra possono contare sullo standard UFS 4.0.

Se si considera che la prossima generazione della serie Galaxy S potrà vantare un quantitativo più ampio di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, la disponibilità di una memoria di archiviazione più veloce e di più RAM dovrebbero aiutare tali device ad essere più reattivi.

Con riferimento a Samsung Galaxy S25 Ultra, di recente delle indiscrezioni hanno parlato della possibilità che arrivi sul mercato con 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione.

Se il passaggio dallo standard UFS 3.1 a UFS 4.0 porta con sé un notevole miglioramento per quanto riguarda la velocità di scrittura (da 1.200 MB/s a 4.200 MB/s), con UFS 4.1 l’incremento è molto più contenuto, progettato per apportare dei piccoli miglioramenti delle prestazioni per le funzionalità IA (soprattutto quelle su dispositivo, grazie alle velocità di lettura e scrittura più elevate, che consentono un accesso più rapido ai dati richiesti dagli algoritmi).

Lo standard UFS 4.1 potrebbe anche garantire una migliore efficienza energetica, consentendo agli utenti di beneficiare di minori quantità di energia consumata durante i trasferimenti di dati necessari per eseguire le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Sarà interessante scoprire se lo standard UFS 4.1 sarà un’esclusiva di Samsung Galaxy S25 Ultra o se, al contrario, verrà implementato anche negli altri modelli della nuova serie di punta di Samsung.