Xiaomi ha recentemente presentato una nuova ciabatta multipresa, che vanta una potente capacità di ricarica rapida da ben 67W ed è stata progettato pensando alla comodità e alla sicurezza per gli utenti. Con la sua solita attenzione alla qualità ed alla convenienza, Xiaomi continua a lanciare accessori innovativi e pratici che rispondono alle esigenze quotidiane degli utenti.

Nove prese ed una ricarica rapida da 67W: le specifiche tecniche

La nuova ciabatta Xiaomi, presenta un totale di nove prese con sei interfacce AC, due porte USB-C e una porta USB-A. La caratteristica più notevole del prodotto in questione è la porta USB-C2, che eroga fino a 67W in modo indipendente, rendendola adeguata per la ricarica rapida dei dispositivi compatibili.

La porta USB-C2 della ciabatta Xiaomi, supporta sia il protocollo proprietario che molti altri standard di ricarica, tra cui: PD 3.0, QC3.0, FCP, AFC e Apple 2.4A. Xiaomi dichiara, inoltre, che può caricare uno Xiaomi 14 fino al 75% in soli 30 minuti. Le porte USB-C e la USB-A, supportano rispettivamente una potenza massima di 20W e 18W.

La ciabatta è progettata per distribuire la potenza in base al numero di dispositivi collegati. Ecco un esempio: quando entrambe le porte USB-C sono utilizzate in contemporanea, erogano una potenza combinata di 45W e 20W. Tuttavia, se la porta USB-A è in uso insieme alla USB-C, la potenza totale viene ridotta a 15W per poter mantenere una ricarica efficiente.

Il design e la sicurezza della nuova ciabatta Xiaomi

Un altro aspetto molto importante è il suo design user-friendly, con piedini antiscivolo che la rende molto stabile e un design a scanalatura per facilitare l’inserimento e la rimozione delle spine. A tal proposito, la ciabatta Xiaomi, consente l’uso simultaneo fino a tre dispositivi, senza problemi di inserimento, grazie alle spaziature appositamente progettate. Infatti, gli spazi orizzontali e verticali sono di 42mm e 28mm, il che consente di utilizzare spine differenti.

Xiaomi, come sempre, è attenta alla sicurezza. Il prodotto è costruito con una scocca ignifuga, una striscia di rame integrata per una migliore conduzione elettrica e protezioni contro sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Può supportare fino a 2500W, nonché elettrodomestici da 10A. Queste caratteristiche la rendono flessibile e adatta a una varietà di dispositivi elettronici e piccoli elettrodomestici.

La ciabatta Xiaomi viene fornita con un cavo lungo 1,8 metri e pesa circa 435 grammi, rendendola una soluzione smart e portatile per qualsiasi esigenza. Il suo prezzo è di 99 yuan (circa 12 euro), ma non sappiamo attualmente quale potrebbe essere l’effettivo prezzo per il mercato italiano. Fatto sta che questo prodotto è una soluzione interessante per tutte quelle persone che desiderano utilizzare prodotti di qualità e spendendo il giusto.