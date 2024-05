Samsung è stata una delle aziende che hanno creduto maggiormente nel successo degli smartphone pieghevoli e il prossimo form factor su cui potrebbe puntare il colosso coreano è quello dei dispositivi arrotolabili.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da un nuovo brevetto registrato nei giorni scorsi presso l’USPTO (l’ente statunitense che si occupa di brevetti e marchi), grazie alla cui documentazione è possibile farsi un’idea di ciò che gli ingegneri di Samsung avrebbero in mente.

Cosa sappiamo dello smartphone arrotolabile di Samsung

Tra i dettagli relativi a questo smartphone arrotolabile vi è una caratteristica che fino a questo momento non ha trovato applicazione in ambito mobile, ossia il supporto ad un mouse.

Nella seguente immagine è possibile vedere come potrebbe essere il design dello smartphone di Samsung con il cursore del mouse:

Di solito la regolazione delle dimensioni dello schermo di dispositivi come gli smartphone, i tablet e i notebook è un processo manuale, che spesso richiede una specifica manipolazione di appositi meccanismi e pare che il colosso coreano stia provando a modificare proprio tale aspetto con i suoi telefoni arrotolabili: in pratica, gli utenti dovrebbero eseguire azioni come toccare l’area sensibile sul retro del dispositivo, fare clic sulle icone o persino spostare il cursore del mouse sul bordo dello schermo per ampliare o ridurre le dimensioni del display.

Sempre dal brevetto in questione emerge che lo smartphone pensato da Samsung si affiderà ad una sorta di motore per modificare dinamicamente l’area visibile del display in base all’input ricevuto dall’utente.

Tra le altre caratteristiche di tale dispositivo vi dovrebbero essere delle dimensioni compatte quando lo schermo è arrotolato, l’utilizzo di materiali durevoli e di un robusto meccanismo per garantire la sua longevità, la possibilità di utilizzo in vari scenari (da quello lavorativo a quello multimediale).

Resta da capire se tale brevetto si trasformerà in un dispositivo destinato effettivamente alla commercializzazione.

