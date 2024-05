Anche se si è costruita un’ottima reputazione come produttore di rugged phone, OUKITEL è un brand capace di sfornare smartphone più “tradizionali” in grado di stupire per design e caratteristiche. È il caso di OUKITEL C38, pronto a stupire con una cover posteriore decisamente fuori dagli schemi e una colorazione delicata e finiture che ricordano a tratti le venature del marmo, almeno per la colorazione verde, mentre le alte colorazioni hanno l’aspetto pregiato della ceramica.

OUKITEL C38, bello e performante

Prima di parlare della scheda tecnica vale la pena segnalare la scelta fuori dagli schemi per quanto riguarda la cover posteriore. Oltre alle colorazioni classiche come bianco e nero, con una finitura che ricorda da vicino la ceramica, OUKITEL C38 è disponibile anche in una colorazione verde menta molto delicata.

Una scelta azzeccata in vista dell’estate, un colore rinfrescante e sicuramente fuori dagli schemi, capace di stupire non solo per la tonalità scelta ma anche per la texture, che ricorda molto da vicino le venature del marmo. Uno smartphone dunque che difficilmente passerà inosservato e che saprà comunque regalare buone soddisfazioni grazie a una scheda tecnica niente male.

Lo schermo da 6,.6 pollici, ad esempio, è protetto da un vetro Gorilla Glass 5, lo spessore è di appena 8,8 millimetri con un peso che raggiunge i 200 grammi. Da segnalare la possibilità di espandere la RAM (quella di serie ammonta a 6 GB) fino a 24 GB, sfruttando parte della memoria interna. In questo modo OUKITEL promette migliori prestazioni, soprattutto nella fase di multitasking. Anche la memoria interna, di tipo UFS 2.1, può essere ulteriormente espansa con microSD della capacità massima di 1 TB.

La batteria da 5.150 mAh garantisce un’autonomia davvero invidiabile: riuscirete a coprire senza problemi anche le giornate più impegnative, e con un utilizzo meno pesante non avrete problemi a raggiungere i due giorni.

Previous Next Fullscreen

La scheda tecnica schermo FullHD+ (1080 x 2408 pixel) da 6,6 pollici

chipset MediaTek MT8788 con CPU octa core a 2 GHx (12 nm) e GPU Mali-G72 MP3

6 GB di RAM LPDDR4X (possibilità di aggiungere fino a 18 GB di memoria virtuale)

256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), macro da 2 megapixel e sensore di profondità

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.25)

batteria da 5.150 mAh con ricarica a 15 watt

dual SIM (secondo slot condiviso con microSD)

lettore di impronte digitali, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo

Android 13

Prezzo e disponibilità

OUKITEL C38 sarà in vendita dal 20 maggio, al prezzo scontato di 142,99 euro, con un risparmio del 35% rispetto al prezzo di listino di 218,99 euro. A seguire trovate il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria