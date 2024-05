Qualcuno ha scoperto in che modo installare Android su Rabbit R1. Per far funzionare Android su quel dispositivo è stata utilizzata la conosciuta LineageOS ROM.

Che cos’è Rabbit R1

Rabbit R1 non è altro che un piccolo e grazioso dispositivo di intelligenza artificiale che, stando all’opinione comune, sembra essere decisamente pessimo in tutte le funzioni che può svolgere. Infatti, il sistema operativo nativo del dispositivo è davvero molto limitato in tutto ciò che può fare, arrivando persino a bloccare il funzionamento del touchscreen a meno che non venga utilizzata la tastiera. Proprio per questa ragione, quindi, alcuni utenti si sono chiesti se tale dispositivo potesse essere utilizzato per eseguire una build di Android.

In che modo è stato installato Android

Gli utenti @marcelD505 e @thel3l hanno mostrato su X il funzionamento di Rabbit R1 con LineageOS, ovvero una ROM Android personalizzata decisamente molto popolare. Nonostante nel post in questione gli utenti abbiano inquadrato il dispositivo soltanto nella sua schermata di configurazione, in altri post @marcelD505 ha affermato che Rabbit R1 sta eseguendo una generic system image (immagine di sistema generica) di Lineage.

Questo significa che, sebbene non sia ancora un “port” completo, appare essere quantomeno funzionante. Inoltre, in altri post ancora, sembra addirittura che le funzioni di Android su Rabbit R1 siano tutte attive, ad eccezione del meccanismo della fotocamera. Rabbit R1 utilizza infatti una fotocamera rotante, per favorire la privacy, e la versione di Android installata non consente di azionare il motore. In questo modo non è possibile ruotarla e vengono solamente scattate foto dello chassis arancione di Rabbit R1.

L’installazione di Android su Rabbit R1 ha anche rivelato le informazioni specifiche del device, ossia MediaTek Helio P35, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Insomma, si tratta di informazioni specifiche che gli utenti si aspetterebbero da uno smartphone Android da circa 185€.

Quali sono gli sviluppi futuri

Rabbit ha confermato di recente che il modello R1 è effettivamente dotato di Android e, a tal proposito, l’azienda ha dichiarato di utilizzare una build AOSP “su misura” e pesantemente modificata. Rabbit ha effettivamente confermato ciò dopo che un APK “bootleg” è stato diffuso online con l’intera “esperienza software” di Rabbit. È stato anche dimostrato che la versione AOSP di Rabbit non era affatto necessaria per utilizzare l’esperienza incentrata sull’intelligenza artificiale.

Tuttavia, una effettiva versione “reale” di Android in esecuzione su Rabbit R1 apre la possibilità di immaginare una serie di scenari futuri molto interessanti. A questo proposito, l’utente @marcelD505 ha affermato che prima o poi verrà pubblicato un write-up (articolo) sul funzionamento di questo sistema.