Nel corso dell’ultimo periodo, la compagnia SK Hynix ha sviluppato una soluzione completamente nuova per la memoria non volatile a stato solido, chiamata Zoned UFS 4.0: una delle finalità principali risiede nella possibilità di migliorare sensibilmente le prestazioni generali delle applicazioni per smartphone che supportano l’intelligenza artificiale.

Sappiamo bene infatti come, da ormai diverso tempo a questa parte, l’intelligenza artificiale sia entrata a pieno titolo all’interno dei sistemi operativi odierni, come nel caso di Galaxy AI di Samsung (implementata a partire da Samsung Galaxy S24, uscito quest’anno), AI Eraser di OnePlus e tante altro ancora.

Entrando maggiormente nei dettagli di sviluppo, si tratta a tutti gli effetti di una nuova e innovativa tipologia di memoria NAND Flash, che presenta differenze a dir poco significative con le soluzioni adottate fino a oggi negli smartphone.

Tra le caratteristiche più salienti alla base di ZUFS 4.0 troviamo quindi una performance di gran lunga più rapida ed efficiente, riuscendo addirittura a ridurre del 45% il tempo d’avvio per qualsiasi app d’intelligenza artificiale disponibile su smartphone rispetto alle tradizionali memorie flash.

Oltre a questo la memoria Zoned UFS 4.0 garantisce anche una più longeva durabilità, migliorando di gran lunga le prestazioni rispettivamente in scrittura e in lettura e arrivando ad un’estensione del ciclo di vita maggiore del 40% rispetto a tutte le altre memorie flash uscite sino a oggi.

I dettagli dello sviluppo

La compagnia SK hynix iniziò lo sviluppo di questa innovativa soluzione nell’ormai lontano 2019, anticipando di gran lunga l’enorme richiesta di soluzioni altamente performanti richieste per l’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle app per smartphone, collaborando con diverse compagnie provenienti da tutto il mondo per la miglior ottimizzazione possibile, in ottemperanza agli standard di JEDEC.

Al momento la compagnia ha annunciato l’inizio della produzione di massa della memoria a partire dal terzo trimestre fiscale del 2024, con l’obiettivo di fornire gran parte delle principali compagnie produttrici odierne, in modo tale da integrare la memoria all’interno dei loro prossimi modelli di smartphone.

Tutto ciò potrebbe portare in futuro a dei significativi passi in avanti dal punto di vista della progettazione software: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito allo sviluppo da parte di SK Hynix, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.