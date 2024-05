Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolarissimo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità: l’obiettivo è garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.10.8.

Una nuova comoda funzione per WhatsApp

Nelle scose settimane è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su nuovi filtri per la ricerca delle chat (come Tutti, Non letti e Gruppi) e grazie alla versione 2.24.10.8 beta ne scopriamo un altro.

Così come viene mostrato da questo screenshot, alcuni utenti beta hanno la possibilità di filtrare l’elenco delle loro conversazioni all’interno della sezione per la gestione dello spazio di archiviazione del dispositivo.

In particolare, il team di WhatsApp ha in programma di introdurre la possibilità di filtrare l’elenco mostrando le conversazioni o i canali, in modo da consentire agli utenti di concentrarsi su tipi specifici di contenuti durante la gestione della memoria del proprio dispositivo (ciò dovrebbe essere utile per identificare quali chat o canali consumano più memoria, rendendo più semplice liberare spazio di archiviazione).

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.10.8 beta la trovate qui.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.