CUBOT, brand specializzato soprattutto nella realizzazione di smartphone rugged, quei particolari dispositivi pensati per rispondere alle esigenze di chi cerca prodotti resistenti ai maltrattamenti e alle condizioni estreme, annuncia oggi la commercializzazione di tre nuovi telefoni, due dei quali utilizzano il sub brand Hafury, pensato principalmente per un pubblico femminile ma in grado di soddisfare le esigenze, anche e soprattutto in termini di design, anche del pubblico maschile.

Scopriamo oggi le caratteristiche principali e i prezzi di lancio di ciascuno dei tre smartphone, tutti in vendita su AliExpress e altri store online accessibili a livello globale

CUBOT KingKong AX

Partiamo dal nuovo rugged phone (qui trovate già la nostra recensione completa), dotato tra le altre cose di uno schermo secondario, posto sul retro del dispositivo. A differenza della maggior parte dei dispositivi di questa categoria, che spesso risultano tozzi e ingombranti, CUBOT KingKong AX punta molto sulla leggerezza e su un design più curato.

Questo non significa ovviamente dover rinunciare ad alcune caratteristiche di resistenza e durabilità, visto che sono presenti tutte le certificazioni che siamo abituati a trovare su questa tipologia di prodotti (IP68, IP69K, MIL0-STD-810H). Al contrario, è stato curato anche il fattore estetico così da permettere agli acquirenti di utilizzarlo anche in scenari diversi da quelli lavorativi, con la certezza di avere comunque uno smartphone bello da vedere.

Il tutto con una scheda tecnica di buona qualità, nella quale spicca anche la presenza di Android 14, così da assicurare la compatibilità anche con le applicazioni più recenti presenti sul mercato. Ottima soluzione dunque sia per il lavoro che per il gioco e il tempo libero, considerata la presenza di uno schermo a 120 Hz, MediaTek Helio G99, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Da oggi e fino al 19 aprile potete acquistare CUBOT KingKong AX a soli 199,99 dollari, con un ulteriore sconto di 10 dollari per i primi 500 acquirenti. A seguire i link per l’acquisto, per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale:

Hafury V1

Già dalla confezione di vendita si intuisce come Hafury V1 non sia solo uno smartphone quanto piuttosto una dichiarazione di stile e passione. La cover che funziona come specchio e il supporto per l’auto ne fanno un compagno ideale in ogni situazione, dai viaggi alla vita di tutti i giorni. Processore octa core, schermo da 6,5 pollici, comparto fotografico di qualità, sono sono alcuni degli elementi distintivi di uno smartphone destinato a non passare inosservato.

Anche in questo caso il design è stato curato fin nei minimi dettagli, per creare uno smartphone stiloso, bello da vedere ma anche funzionale, con tutto quello che serve in ogni occasione.

Previous Next Fullscreen

Da oggi, e fino al 19 aprile, potete approfittare della promozione di lancio che vi permette di portarvi a casa Hafury V1 al prezzo di 145,99 euro, prezzo riservato però ai primi 500 acquirenti. E per i più fortunati, scelti in maniera completamente casuale, c’è la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 10 dollari, per un prezzo finale di appena 135,99 dollari. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale, a seguire i link per l’acquisto.

Hafury Meet

Decisamente appariscente è anche Hafury Meet, con l’enorme fotocamera posteriore che occupa buona parte del retro e che sicuramente non passerà inosservato. Particolare anche la cover posteriore, con una trama raffinata ed elegante, che insieme alla confezione di vendita, disegnata ancora una volta per ricordare un pacco dono, con una cover con specchio e supporto integrato e altri accessori.

Che siate un blogger, un trendsetter o un appassionato di tecnologia, Hafury Meet è un piacere per gli occhi, con linee sottili e un peso particolarmente contenuto. Il brand non si è però limitato a curare l’assemblaggio e l’aspetto estetico, visto che la scheda tecnica è di qualità, con una fotocamera particolarmente evoluta, una batteria che permette di coprire una intera giornata lavorativa senza alcun problema.

Anche per Hafury Meet è prevista una promozione di lancio valida fino al 19 aprile, col prezzo fissato a 199,99 dollari. Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale, a seguire i link per l’acquisto.

Previous Next Fullscreen

Informazione Pubblicitaria