Nelle scorse ore il mercato degli smartphone Android si è arricchito di due nuovi modelli: stiamo parlando di OPPO A3 Pro e di ZTE Axon 60 Ultra.

Le principali caratteristiche di OPPO A3 Pro

Iniziando da OPPO A3 Pro, si tratta di uno smartphone di fascia media animato da un processore MediaTek Dimensity 7050 e dotato di un display AMOLED curvato da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Queste sono le principali caratteristiche del telefono di OPPO:

display AMOLED curvato da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 × 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 240 Hz, high-frequency PWM dimming a 2.160Hz e luminosità fino a 950 nit

processore MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) con GPU Mali-G68 MC4

8 GB / 12 GB di RAM (LPDDR4x)

25 6GB / 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano)

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.2)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (f/1.7) e sensore di profondità da 2 megapixel

sensore per le impronte digitali integrato nel display

scocca resistente a polvere e acqua (IP66, IP68 e IP69)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

interfaccia ColorOS 14 basata su Android 14

dimensioni: 162,7 × 74,3 × 7,89 mm

peso: 177 grammi

OPPO A3 Pro è già disponibile in Cina in tre colorazioni (Azure, Yunjin Pink e Mountain Blue) in tre versioni: 8/256 GB a 1.999 yuan (circa 260 euro), 12/256 GB a 2.199 yuan (circa 290 euro) e 12/512 GB a 2.499 yuan (circa 320 euro).

Le principali caratteristiche di ZTE Axon 60 Ultra

Passando a ZTE Axon 60 Ultra, si tratta in questo caso di uno smartphone di fascia alta, animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e dotato del supporto alla comunicazione satellitare.

Queste sono le sue principali caratteristiche:

display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e PWM dimming a 2.160Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

supporto Dual SIM

connettività 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

fotocamera frontale da 32 megapixel

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 50 megapixel

sensore per le impronte digitali integrato nel display

USB Type-C audio, Dual smart PA, Stereo dual speakers, DTS: X Ultra

scocca resistente a polvere e acqua (IP68)

batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W)

Jingxing OS

A differenza di OPPO A3 Pro, il nuovo smartphone di ZTE non è destinato alla commercializzazione ma sarà riservato ad alcuni particolari clienti (aziende ed enti governativi).