Samsung lancia quest’oggi un nuovo concorso a premi a tema NOW, che consente ai partecipanti di provare a vincere ogni giorno un abbonamento NOW e di partecipare a un’estrazione finale ancora più ricca, che comprende Samsung Galaxy Watch6. Vediamo come funziona il concorso “Lo spettacolo è NOW”, valido dal 7 al 14 marzo 2024.

Al via un nuovo concorso a premi Samsung: in palio Galaxy Watch6 e voucher NOW

Prende il via oggi il concorso a premi “Lo spettacolo è NOW” di Samsung, con il quale gli utenti Samsung Members possono provare a vincere uno dei 500 codici per i primi due mesi del Pass Entertainment di NOW in palio ogni giorno. Questi voucher vengono assegnati in modalità “instant win”, dunque l’utente viene immediatamente avvisato dell’eventuale vincita: nel caso, il codice viene consegnato via email all’indirizzo di posta.

Il premio consiste in un codice per la visione dei primi due mesi del Pass Entertainment di NOW, che comprende le serie TV e gli show del noto servizio di streaming di Sky Italia. Il voucher risulta attivabile nella sezione “Attiva codice” del sito NOW entro il 31 marzo 2024 solamente da nuovi clienti NOW e/o da clienti che non abbiano attivo alcun “Pass”. Al termine dei due mesi, la visione si rinnoverà automaticamente di mese in mese alle condizioni e al prezzo di listino in vigore (8,99 euro al mese, al momento), a meno di disattivazione con almeno 24 ore dalla scadenza.

Tentando la fortuna almeno una volta durante il periodo del concorso, si ha diritto a partecipare all’estrazione finale di cinque pacchetti premio, ciascuno composto da un Samsung Galaxy Watch6 (SM-R940NZKAITV, ossia il modello 44 mm Bluetooth) e da 12 mesi di Pass Entertainment di NOW. L’estrazione finale avverrà entro il 20 marzo 2024, e il voucher di un anno sarà utilizzabile entro e non oltre il 21 aprile 2024. Esattamente come per il premio di due mesi, al termine del periodo la visione si rinnoverà automaticamente di mese in mese (a meno di disattivazione con almeno 24 ore di preavviso).

Come tentare la sorte? Non dovete fare altro che scaricare l’app Samsung Members e creare un account (se già non lo avete fatto); dopo aver aperto l’app, cliccate sull’apposito banner dedicato al concorso che potete trovare nella pagina principale e seguite le istruzioni a schermo. L’app Samsung Members è disponibile al download gratuito sia sul Galaxy Store sia sul Google Play Store, seguendo il badge qui in basso. A questo link potete consultare il regolamento completo del concorso.

