Anche Xiaomi rientra tra i produttori di smartphone Android che, di tanto in tanto, lanciano pure dei tablet basati sul sistema operativo mobile di Google e il prossimo della serie è Xiaomi Pad 6S Pro.

Alla fine di febbraio il colosso della tecnologia ha in programma un evento in Cina e pare che tra i protagonisti vi sarà anche un tablet e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi proprio di questo (sebbene al momento non sia possibile escludere l’ipotesi che ad essere lanciato sarà invece un modello della serie Xiaomi Pad 7).

Cosa sappiamo di Xiaomi Pad 6S Pro

La seguente immagine, proveniente dal sito di Xiaomi, ci mostra il design di Xiaomi Pad 6S Pro, caratterizzato da un display da 12,4 pollici e, sulla parte posteriore, da un comparto fotografico nell’angolo in alto a destra di forma quadrata e con due sensori:

Sempre sulla base di tale immagine è possibile anticipare che il nuovo tablet del colosso cinese potrà contare su un design simile a quello della serie Xiaomi Pad 6.

Pare che Xiaomi abbia progettato questo tablet per funzionare a bordo della prima auto elettrica dell’azienda, Xiaomi SU7, con la quale si dovrebbe connettere in modalità seamless.

Tra le altre caratteristiche del nuovo tablet di Xiaomi non dovrebbero mancare un pannello LCD con refresh rate a 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria capace di supportare la ricarica rapida a 120 W, una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore da 2 megapixel, una fotocamera frontale da 20 megapixel, quattro altoparlanti stereo e HyperOS.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quelli che dovrebbero essere il prezzo e la data di esordio sul mercato di Xiaomi Pad 6S Pro e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere l’evento di Xiaomi del 22 febbraio.