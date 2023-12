Siamo arrivati alla fine di questo 2023 e come ogni anno è tempo di fare i bilanci. Il mercato degli smartphone ci ha regalato come ormai da tradizione una sfilza decisamente importante di nuovi prodotti su tutte le fasce di prezzo ma sono pochi quelli che hanno saputo contraddistinguersi. Il 2023 è iniziato con un ulteriore incremento dei prezzi per i prodotti tecnologici e gli smartphone non sono stati da meno, rincari dovuti all’inflazione e al colpo di coda della pandemia che ci siamo parzialmente lasciati alle spalle, un trend partito comunque già un anno prima, nel 2022.

Di concerto con la redazione abbiamo dunque selezionato i prodotti più interessanti sulle varie fasce di prezzo e ci siamo allargati dando un premio anche allo smartwatch più interessante e all’interfaccia grafica più completa.

Abbiamo argomentato ciascuna scelta all’interno del nostro video che vi invitiamo a vedere prima di leggere la lista completa più sotto con i relativi link all’acquisto qualora vogliate farne uno vostro.

TuttoAndroid Awards 2023

Ne approfittiamo per ringraziarvi del sostegno caloroso che anche in questo 2023 ci avete dato e farvi gli auguri di Buone Feste, che il 2024 possa darvi tante soddisfazioni e la possibilità di raggiungere nuovi traguardi! Noi saremo sempre qui a fornirvi un’informazione completa e quanto più trasparente sulla tecnologia, su TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.