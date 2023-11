Negli ultimi anni il team di Google non ha fatto segreto di avere progetti piuttosto ambiziosi per Google Messaggi, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti un servizio di messaggistica completo e capace di competere ad armi pari con quelli della concorrenza.

E così con una certa costanza il team di sviluppatori di Google arricchisce l’app Google Messaggi con nuove funzioni e apporta varie modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e moderna.

L’app Google Messaggi aggiunge una comoda scorciatoia

Lo scorso mese il colosso di Mountain View ha implementato una nuova schermata iniziale per l’applicazione Google Messaggi per Android, rimuovendo il campo di ricerca in alto e gli sviluppatori stanno ora aggiungendo un collegamento alla fotocamera nella barra dell’app.

A sinistra dell’icona con la lente d’ingrandimento viene aggiunta l’icona di una fotocamera, che utilizza lo stesso design che appare in tutta l’applicazione. Se si preme su di essa, si apre l’app predefinita dello smartphone per scattare rapidamente una foto e, dopo lo scatto, gli utenti visualizzeranno l’interfaccia per selezionare la conversazione nella quale l’immagine deve essere condivisa.

Per il momento questa scorciatoia per la fotocamera è stata implementata soltanto per una ristretta cerchia di utenti di Google Messaggi e non si sa quando sarà rilasciata a livello globale.

Questa modifica probabilmente sarà apprezzata da tanti utenti e, aspetto da non trascurare, la barra dell’app rimane ancora piuttosto “pulita” con tre pulsanti mentre eventuali ulteriori aggiunte potrebbero renderla un po’ caotica.

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Google Messaggi per Android, incluse le release beta, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La popolare applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Google sfida ancora Apple per spingerla ad accettare lo standard RCS