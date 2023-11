Le offerte del Black Friday stanno per concludersi con le proposte del Cyber Monday: tra i colpi di coda di questo periodo di sconti abbiamo un’occasione niente male sul sito ufficiale Xiaomi, che consente di portarsi a casa Xiaomi Smart Band 8 a 29,99 euro grazie a un coupon. Vediamo come approfittarne al volo.

Xiaomi Smart Band 8 è stata lanciata in Italia lo scorso settembre con poche novità, ma un prezzo più competitivo e un aspetto più moderno, caratterizzato da una nuova ghiera in metallo e da un sistema di aggancio che la rende più versatile.

Offre uno schermo AMOLED da 1,62 pollici a risoluzione 192 x 490 (326 ppi) con vetro Gorilla Glass 3 e 600 nit di luminosità, finalmente regolabile automaticamente grazie all’apposito sensore; a bordo anche un chip migliore rispetto alla generazione, l’Apollo 4 Blue Lite, che consente un utilizzo più fluido ed efficiente. Sono presenti sensori per la rilevazione del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), per il monitoraggio del sonno e dello stress, sono supportate più di 150 modalità sportive e sono integrati più di 200 quadranti con cui personalizzare il dispositivo. La batteria è da 190 mAh e promette fino a 16 giorni di utilizzo, sulla carta circa due in più di Xiaomi Smart Band 7.

Xiaomi Smart Band 8 ha debuttato a 39,99 euro, un prezzo già ribassato rispetto a quello richiesto dal modello precedente, ma in queste ore potete acquistarla con un ulteriore sconto di 10 euro. Non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, aggiungere la smartband al carrello e digitare OFFERTECLUB10 nel campo dedicato ai coupon: vedrete scendere la cifra finale a 29,99 euro, con spedizione a domicilio gratuita. Il codice sconto è valido fino alle 23:59 del 30 novembre 2023, ma vi consigliamo di non tentennare così a lungo. Se siete interessati, come promesso ecco il link che fa per voi, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione.

