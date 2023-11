La Settimana del Black Friday di Amazon sta ormai per arrivare il culmine, visto che mancano solo poche ore al venerdì nero più atteso dagli appassionati si shopping ma anche da chi sta aspettando le offerte migliori dell’anno per acquistare smartphone, computer, abbigliamento o una nuova TV.

Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione nel Black Friday di Amazon non potevano ovviamente mancare le smart TV più interessanti, quelle cioè che utilizzano Android TV o Google TV, il massimo per un vero fan del robottino verde. Non sono moltissimi i brand che utilizzano questo sistemaz operativo, ma ciò non toglie che manchino le offerte per questo periodo di sconti e vantaggi.

Abbiamo dunque selezionato quelli che a nostro avviso sono i modelli più interessanti tra quelli in offerta, con una piccola appendice finale dedicata a chi cerca invece una smart TV con altri sistemi operativi o di brand che non producono televisori con Android TV / Google TV. Andiamo senza indugi a scoprire nel dettaglio modelli, caratteristiche e prezzi.

Le migliori TV con Android TV / Google TV del Black Friday

Le migliori smart TV senza Android TV / Google TV

