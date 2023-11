Se avete deciso che è arrivato il momento di cambiare smartphone, Vodafone potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il popolare operatore, infatti, ha aggiornato il listino di telefoni a rate, includendo delle promozioni per alcuni modelli.

Innanzitutto da ieri è cambiato il modo in cui vengono proposti gli smartphone a rate: Vodafone, infatti, non li differenzia più in base all’offerta sottoscritta da ciascun utente ma li propone con soli tre possibili prezzi (offerte Special, nuovi clienti e già clienti).

Il nuovo listino degli smartphone a rate con Vodafone

In occasione del Black Friday 2023 e delle festività natalizie, il team di Vodafone ha deciso di proporre alcuni smartphone con sconti rispetto a quello che è il listino normale:

Samsung Galaxy S23 128 GB

offerte Special a 15,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 400 euro)

nuovi e già clienti a 23,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 300 euro)

in tutti i casi con acquisto solo su carta di credito e anticipo una tantum di 99,99 euro

OPPO A38

offerte Special a 2,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 100 euro)

nuovi e già clienti a 5,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 60 euro)

anticipo una tantum di 9,99 euro con carta di credito e di 39,99 euro con conto corrente

HONOR 90 Lite

offerte Special a 3,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 150 euro)

nuovi e già clienti a 5,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 100 euro)

anticipo una tantum di 9,99 euro con carta di credito e di 39,99 euro con conto corrente

OPPO Reno 10 5G

offerte Special a 7,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 250 euro)

nuovi e già clienti a 13,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 100 euro)

in tutti i casi con acquisto solo su carta di credito e anticipo una tantum di 29,99 euro

HONOR 90 5G

offerte Special a 8,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 300 euro)

nuovi e già clienti a 14,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 100 euro)

in tutti i casi con acquisto solo su carta di credito e anticipo una tantum di 29,99 euro

Motorola Razr 40 Ultra

offerte Special a 17,99 euro al mese per 24 mesi (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 600 euro)

nuovi e già clienti a 20,99 euro al mese (con un corrispettivo di recesso massimo pari a 500 euro)

in tutti i casi con acquisto solo su carta di credito e anticipo una tantum di 99,99 euro

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

