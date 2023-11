La situazione del mercato globale degli smartphone da tempo non è rosea e quella relativa all’Europa non può che seguire tale trend, così come viene confermato dal nuovo report di Counterpoint Research.

Nel terzo trimestre del 2023 il mercato europeo degli smartphone ha fatto registrare una diminuzione pari all’11% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

In particolare, l’Europa Occidentale ha fatto registrare una diminuzione dell’8%, segnando così una leggera ripresa rispetto al calo del 14% del trimestre precedente mentre l’Europa Orientale ha registrato un calo del 15%, ciò soprattutto a causa dei problemi economici e della difficile situazione geopolitica che la regione sta attraversando.

Nel terzo trimestre del 2023 il Vecchio Continente ha visto le spedizioni di smartphone più basse dal 2011 ma, nonostante ciò, alcuni produttori sono riusciti a prendere piede nel mercato, come ad esempio Transsion (l’azienda che commercializza i sempre più popolari brand TECNO e Infinix).

I produttori di smartphone più popolari in Europa

Resta Samsung il produttore principale di smartphone in Europa (con un market share del 32%), anche se nel terzo trimestre ha fatto registrare una perdita delle spedizioni del 15% su base annua, tornando ai livelli del 2011.

Il secondo posto della classifica spetta ad Apple (con un market share del 24%), con spedizioni in diminuzione del 3% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e il terzo va a Xiaomi (con un market share del 22%), che ha fatto registrare una perdita del 15% delle spedizioni su base annua ma resta il produttore principale nei Paesi dell’Est Europa.

Male è andata anche OPPO, le cui spedizioni hanno fatto registrare una diminuzione del 23% su base annua.

HONOR è stato l’unico produttore della Top 5 a fare registrare un aumento delle spedizioni (+8%) mentre i brand TECNO e Infinix si sono fatti notare per una crescita pari rispettivamente al +192% e +518% su base annua.

