Stiamo entrando nel vivo della Settimana del Black Friday e continuano a fioccare le offerte relative a migliaia di prodotti sui quali sono attivi forti sconti. È il caso delle cuffie wireless Oladance, che si distinguono dagli altri modelli in commercio per il loro design open-ear, che vi permette di utilizzarle senza alcun fastidio.

A differenza delle cuffie in-ear tradizionali, le soluzioni firmate Oladance si appoggiano delicatamente sulla parte superiore dell’orecchio, permettendo di ottenere un suono eccezionale con un feeling più naturale e confortevole. Il canale uditivo resta così libero per evitare qualsiasi tipo di fastidio o dolore, causato magari dall’uso prolungato, e scongiurare problemi di udito causati da volume troppo alto. Il vantaggio di avere il canale uditivo libero è anche quello di poter ascoltare i suoni ambientali, facendo diventare queste cuffie perfette per lo sport, così da essere consapevoli dell’ambiente circostante o parlare con altre persone senza essere costretti a cambiare il volume o togliere le cuffie.

In occasione del Black Friday anche le cuffie Oladance sono scontatissime, fino al 25% rispetto al prezzo standard, e diventano un’occasione molto allettante per chi cerca cuffie di qualità ma dotate di funzioni innovative. Scopriamo insieme quali sono le promozioni messe a punto dal brand, ricordandovi che sono già attive su Amazon e che proseguiranno fino al 30 novembre, oltre quindi il Cyber Monday che idealmente metterà la parola fine su questa serie di promozioni.

Oladance OWS1

Le Oladance OWS1 sono state premiate con il RedDot Award 2022, a testimonianza della bontà del loro design, ma anche dal punto di vista tecnico non scherzano. Sono infatti dotate di driver dinamici da 16,5 millimetri, in grado di creare un’esperienza di ascolto che ricorda molto da vicino quella di un concerto. Il diaframma superiore inoltre rende sempre precisa e consistente la riproduzione audio a qualsiasi volume, con suoni puliti e chiari sia per quanto riguarda le alte frequenze che quelle più basse.

L’autonomia è uno dei punti di forza di queste cuffie, visto che con una singola carica è possibile raggiungere le 16 ore. Merito sia della batteria da 160 mAh presente in ciascun auricolare ma anche degli algoritmi brevettati per ridurre al minimo i consumi e consentirvi di utilizzarle senza ricarica durante un lungo viaggio, una maratona o durante una nottata di lavoro.

Il particolare design, con un supporto multi-punto, segue la forma dell’orecchio senza risultare fastidioso, risultando saldo anche per chi fa attività sportive con il peso che risulta quasi impercettibile visto che viene diviso in maniera bilanciata. Nella confezione di vendita sono incluse la custodia e un cavo USB Type-C, ma la custodia con ricarica integrata va acquistata separatamente.

Potete trovare le cuffie Oladance OWS1 su Amazon a 119,99 euro invece di 159,99 euro, con uno sconto del 25%.

Oladance OWS2

Le Oladance OWS 2 riprendono di fatto il design del modello precedente, andando oltre con le prestazioni. Il design resta quello che nel modello iniziale ha ottenuto il RedDots Awards, è rimangono anche i driver dinamici da 16,5 millimetri, con l’algoritmo Virtual Bass 2.0 che rende ancora più enfatizzati i bassi offrendo un’esperienza di ascolto di altissimo livello.

L’algoritmo di equalizzazione dinamica del suono lo rende perfetto per ogni situazione, in casa così come all’aperto, per garantire un’esperienza di ascolto vivida e soddisfacente. Cresce ancora l’autonomia, che raggiunge le 19 ore con una singola carica. Aggiungendo la custodia di ricarica, da acquistare separatamente, l’autonomia può raggiungere la cifra record di ben 95 ore. E con una carica di appena 5 minuti potrete utilizzarle per due ore, soluzione perfetta se trovate le batterie scariche prima di una corsetta mattutina.

Da segnalare infine la connessione multi punto per collegare contemporaneamente due dispositivi, grazie alla presenza del Bluetooth 5.3, che garantisce allo stesso tempo una connessione particolarmente stabile. In occasione della settimana del Black Friday potete acquistare le cuffie Oladance OWS2 su Amazon a 143,99 euro con un risparmio del 20%.

Oladance OWS Pro

Il terzo modello in promozione è anche il più prestigioso del brand. Le Oladance OWS Pro adottano un design diverso ma restano del tipo open-ear, per lasciare sempre libero il canale uditivo senza perdere in qualità. Ritroviamo Virtual Bass 2.0 per potenziare i bassi e a fargli compagnia è presente anche l’algoritmo anti-hearing loss, per proteggere al meglio l’udito e ottimizzare in maniera dinamica anche la musica più rumorosa.

Il sistema sonoro sviluppato da Oladance impedisce inoltre che il suono delle cuffie sia percepibile all’esterno, garantendo la massima privacy durante le vostre chiamate, indirizzando il suono direttamente verso il canale uditivo. Sono presenti sei microfoni che catturano i rumori esterni consentendo di mantenere separata la voce umana, così da avere telefonate sempre cristalline anche in mezzo a un forte vento.

Ottima l’autonomia, che raggiunge le 16 ore con una singola carica, mentre sfruttando la custodia di ricarica è possibile raggiungere le 58 ore. E con soli 15 minuti di carica è possibile ottenere ben 6 ore di autonomia, così da essere sempre pronti senza dover attendere a lungo.

Potete acquistare le cuffie Oladance OWS Pro su Amazon a 223,99 euro, con un risparmio del 20% rispetto al prezzo di listino.

