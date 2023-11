Quest’anno il Black Friday è iniziato presto, il 17 novembre, e la festa della shopping andrà avanti fino al 27 novembre, quando il Cyber Monday metterà idealmente la parola fine a questo periodo. Per qualcuno però gli sconti andranno avanti ancora qualche giorno. È il caso di Teclast, brand specializzato in tablet e computer, le cui promozioni del Black Friday termineranno solamente il primo dicembre.

In questo periodo gli utenti potranno godere di sconti fino al 40% rispetto al prezzo di listino, con opportunità di risparmio davvero notevoli. Oggi dunque vi segnaliamo le offerte più interessanti del brand, attive su Amazon fino al primo dicembre.

Teclast T60

Ottimo prezzo per Teclast T60, un tablet dotato di schermo da 12 pollici con risoluzione 2K e chipset UniSoc Tiger T616, con CPU octa core, affiancato da 8 GB fi RAM (che possono diventare 16 GB com la memoria virtuale) e 256 GB di memoria interna, che a sua volta può essere espansa utilizzando microSD fino a 2 TB.

Ottima l’autonomia, grazie a una batteria da 8.000 mAh che permette di superare le 10 ore di schermo acceso al giorno, consentendo così di coprire senza alcuna difficoltà anche le giornate lavorative più impegnative. È presente inoltre la ricarica a 18 watt per contenere, nei limiti del possibile, i tempi di ricarica. Manca la connettività cellulare ma troviamo WiFi 802.11 ac dual band e Bluetooth, il tutto supportato da Android 13 senza pesanti interfacce a rallentarne le prestazioni.

Fino al Cyber Monday lo trovate in offerta su Amazon a 183,99 euro

, davvero niente male.

Teclast T40HD

Ancora più conveniente Teclast T40 HD, dotato di uno schermo da 10,4 pollici con risoluzione 2K realizzato da BOE, chipset UniSoC Tiger T606, affiancato da 8 GB di RAM, espandibile fino a 16 GB, e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di montare microSD fino a 2TB. Il sistema operativo è Android 13, con i servizi Google che vi permettono di utilizzare le app più comuni di Big G.

Ottima la connettività, con doppio slot SIM e supporto 4G/LTE, WiFi dual Band e Bluetooth 5.0. La batteria ha una capacità di 7.200 mAh con ricarica a 18 watt, per coprire senza difficoltà qualsiasi giornata lavorativa. È realizzato interamente in metallo con uno spessore di appena 7,7 millimetri, con un peso che si attesta a 460 grammi.

In occasione del Black Friday È in offerta su Amazon a 125,99 euro, applicando il coupon presente nella pagina.

Teclast F16Plus

Se invece state cercando un buon PC portatile dal prezzo competitivo, ecco Teclast F16 Plus, dotato di schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), 12 GB di RAM e 512 GB di SSD, con una CPU Intel N4100 a 2,4 GHz. Dispone di un trackpad di grandi dimensioni (128 x 76 millimetri) e di una batteria da 5.000 mWh, il tutto con un peso di appena 1,65 Kg.

Buona la connettività con WiFi dual band, Bluetooth, 2 USB 3.0, una mini HDMI, 1 slot microSD, 1 presa cuffie, 1 porta USB Type-C e un connettore per la ricarica della batteria. Il sistema operativo installato è Windows 11.

Lo trovate in promozione su Amazon a 264,29 euro applicando il coupon presente nella pagina.

Teclast N20

Chiudiamo con Teclast N20, un mini PC compatto e interessante. È dotato di CPU Intel Jasper Lake N5095 di undicesima generazione, con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. La connettività include il supporto WiFi dual band, Bluetooth 5, 2 HDMI, 4 USB 3.2, 1 presa cuffie e 1 porta USB-C.

Il case è interamente realizzato in alluminio, misura 11,7 x 11,7 x 4,1 centimetri (peso 412 grammi) e grazie al supporto VESA può essere montato anche sul retro del monitor, per ridurre gli ingombri sulla scrivania. Può supportare fino a 3 schermo esterni, rivelandosi quindi perfetto sia per l’ufficio che per chi lavora da casa.

Lo trovate in promozione su Amazon a 177,99 euro utilizzando il coupon nella pagina.

Potete trovare altri prodotti in promozione per il Black Friday nella pagina ufficiale di Teclast su Amazon, con numerosi sconti validi fino al primo dicembre.

