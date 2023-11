A settembre Meta ha annunciato la sperimentazione delle chat di WhatsApp basate sull’intelligenza artificiale, progettate per assistere le persone nelle loro attività quotidiane fornendo loro consigli e suggerimenti.

Ora il team di WhatsApp sta lavorando per evidenziare ulteriormente questa funzionalità e prevede di rilasciarla per più utenti in futuro.

WhatsApp aggiunge una scorciatoia per le chat basate sull’intelligenza artificiale

In particolare WhatsApp sta lanciando una nuova scorciatoia che offre la possibilità di aprire le chat basate sull’intelligenza artificiale.

Come si può vedere nello screenshot, appena sopra l’icona per avviare nuove chat è presente un nuovo pulsante, tramite il quale è possibile aprire rapidamente le chat basate sull’intelligenza artificiale.

In questo modo gli utenti possono accedere rapidamente alle chat basate sull’IA direttamente dalla scheda Chat senza la necessità di aprire l’elenco dei contatti, inoltre la scorciatoia sprona gli utenti a sfruttare le interazioni assistite dall’intelligenza artificiale quando utilizzano WhatsApp.

La scorciatoia per aprire le chat basate sull’IA dalla scheda Chat è al momento disponibile per alcuni beta tester che installano l’aggiornamento 2.23.24.26 di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più persone nelle prossime settimane.

È importante notare che attualmente le chat basate sull’intelligenza artificiale sono accessibili solo a un gruppo specifico di utenti, tuttavia l’azienda ha in programma di estendere questa funzionalità a un pubblico più ampio in futuro.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge che trovate in calce. Con l’occasione vi invitiamo anche a seguire il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

