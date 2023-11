La Search Generative Experience introduce funzionalità di intelligenza artificiale generativa nella Ricerca Google e in vista delle festività natalizie la società ha da poco annunciato che sta lanciando una nuova funzionalità all’interno di SGE per aiutare gli acquirenti a trovare più facilmente il regalo perfetto per chiunque.

Con l’intelligenza artificiale generativa la Ricerca Google è ora in grado di suggerire idee regalo ad esempio per cuochi casalinghi che amano la pasta, o per un bambino di sette anni che vuole diventare un inventore.

Google ci aiuta a trovare i regali per le feste con SGE

Grazie alle nuove funzionalità verranno mostrati collegamenti a contenuti utili degli editori in primo piano e al centro per ottenere ulteriori informazioni su un prodotto o una categoria di regali, inoltre gli annunci Shopping e della rete di ricerca continueranno a essere visualizzati in aree dedicate in tutta la pagina.

Google sta inoltre integrando la sua tecnologia di generazione delle immagini per aiutare chi vuole regalarsi un capo di abbigliamento a trovare quello che hanno in mente.

Ad esempio sarà possibile generare una giacca invernale metallizzata fornendo una descrizione testuale e una volta trovato il prodotto di gradimento basterà scorrere verso il basso per vedere prodotti acquistabili simili.

Un’altra novità riguarda la possibilità di vedere indossato un capo di abbigliamento su 40 modelli che variano in base al tono della pelle, alla forma del corpo e all’altezza, in modo da poter prendere una decisione più personalizzata.

Questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa possono aiutare le persone a fare acquisti in modo più efficace e sicuro che mai.

Al momento queste novità sono disponibili per gli utenti negli Stati Uniti che hanno aderito al programma SGE all’indirizzo goo.gle/sge-gifts.

