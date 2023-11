Da un po’ di tempo si susseguono in Rete le voci secondo cui Polestar potrebbe lanciare un proprio smartphone e nelle scorse ore è arrivata una sorta di conferma ufficiale con le prime immagini che ci permettono di scoprire il design di tale device.

Polestar non è il primo popolare brand, specializzato in altri prodotti tecnologici (in questo causo auto elettriche), che decide di avvicinarsi al mondo degli smartphone e quasi certamente non sarà nemmeno l’ultimo, a conferma del fatto che il mondo mobile continua ad avere un certo fascino anche per le aziende esterne ad esso.

Ecco il primo smartphone di Polestar

Polestar Phone, questo è il nome con il quale per il momento viene identificato tale telefono, è stato svelato da Shen Ziyu, Presidente e CEO del Gruppo Meizu, il quale ha condiviso un video teaser che ci offre una panoramica esterna del device:

In particolare, il design di Polestar Phone è molto simile a quello della serie Meizu 20, soprattutto per quanto riguarda la sporgenza del comparto imaging, composto da tre lenti in allineamento verticale, circondate da un anello protettivo.

La cornice laterale sembra realizzata in materiale metallico, con grande cura per i particolari e con impresso il nome del produttore.

Il Polestar Phone sarà animato dal Polestar OS, basato su FlymeOS. Tuttavia, Shen Ziyu ha reso noto che la prima versione del sistema operativo Polestar è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciata il prossimo anno.

Questo telefono sarà ovviamente compatibile con i prossimi modelli di auto Polestar e offrirà il supporto multi-dispositivo.

Al momento non vi sono informazioni su quando il popolare produttore di auto elettriche potrebbe lanciare il suo primo smartphone né se la sua disponibilità sarà limitata ad alcuni mercati. Non ci resta altro da fare che avere pazienza.

