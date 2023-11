L’enorme successo di Android dipende in gran parte anche dalla quantità e dalla qualità delle applicazioni messe a disposizione degli utenti e il team di Google lavora continuamente al miglioramento di questo specifico aspetto.

In particolare, il colosso di Mountain View è consapevole dell’importanza che le applicazioni pubblicate sul Google Play Store siano in grado di rispettare elevati standard in termini di sicurezza e di prestazioni e, proprio per tale motivo, prova ad alzare sempre più l’asticella.

Un nuovo requisito per le app Android sul Google Play Store

Un esempio degli sforzi di Google per migliorare la qualità delle app Android è rappresentato da un nuovo requisito che entrerà in vigore il 13 novembre: gli sviluppatori con nuovi account personali Play Console dovranno testare le loro applicazioni con almeno 20 persone per un minimo di due settimane prima di poterle lanciare.

L’obiettivo principale di questo nuovo requisito è riuscire ad eliminare eventuali problemi e ottenere feedback prima del lancio di un’applicazione e ciò in quanto Google ha scoperto che gli sviluppatori che utilizzano i suoi strumenti di test hanno in media risultati migliori in termini di successo (3 volte la quantità di installazioni e di coinvolgimento degli utenti).

Google in queste settimane ha reso noto che il suo team dedicherà sempre maggiori sforzi anche alla revisione delle app Android, valutando con più attenzione quelle nuove al fine di accertarsi che siano in grado di garantire agli utenti un’esperienza piacevole e, soprattutto, sicura e al riparo da eventuali frodi.

Inoltre, alcune categorie di applicazioni, come ad esempio quelle progettate per i bambini o quelle che richiedono determinate autorizzazioni sensibili, saranno soggette a controlli più lunghi e approfonditi.

In sostanza, il colosso di Mountain View mira a rendere il Google Play Store sempre più affidabile e sicuro, una piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutte le app Android di cui hanno bisogno senza doversi preoccupare di altro.