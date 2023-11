Anche in un mercato particolare come quello dei rugged phone non è facile innovare e stupire i potenziali acquirenti con soluzioni utili e interessanti. FOSSiBOT, brand relativamente giovane ma con alcuni importanti successi alle spalle, prova a differenziarsi con FOSSiBOT F101 Pro, uno smartphone di fascia medio-bassa dotato di un doppio display e di una batteria davvero esagerata, proponendolo a un prezzo molto competitivo.

Quale vetrina migliore del Single’s Day, la giornata dedicata all’orgoglio single, per lanciare un prodotto così interessante. Vediamo innanzitutto di scoprire le caratteristiche tecniche di questo smartphone, prima di parlarvi della promozione di lancio.

FOSSiBOT F101 Pro

Il nuovo smartphone di FOSSiBOT è il primo in questa fascia di prezzo a proporre un doppio display, che apre la strada a numerose funzionalità molto comode. Nella parte frontale trova posto uno schermo HD+ da 5,45 pollici, una soluzione che riprende quella vista su F101, ma nella parte posteriore ecco la grande novità.

Al posto dell’enorme speaker il brand ha scelto di inserire uno schermo circolare da 1,32 pollici con una risoluzione di 360 x 360 pixel, molto simile quindi a quanto è possibile trovare sui migliori smartwatch. E proprio come uno smartwatch lo schermo secondario è in grafo di visualizzare l’orologio, senza dover accendere lo schermo principale.

Sono a disposizione nove funzioni che permettono, oltre all’orologio, di avere l’anteprima della fotocamera principale da 24 megapixel, visualizzare notifiche e promemoria, controllare il livello della batteria, gestire la riproduzione multimediale, avviare un timer, visualizzare i passi percorsi, gestire le chiamate in entrata e avviare una registrazione audio.

Si aggiorna anche l’interno dello smartphone, con un chipset MediaTek MT8788, con CPU octa core, affiancato da 8 GB di RAM, espandibile fino a 15 GB con la memoria virtuale, e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di utilizzare microSD fino a 1 TB.

La batteria ha una capacità di ben 10.600 mAh, con ricarica a 18 watt e offre uno standby di ben 40 giorni con SIM inserita, e parecchi giorni di autonomia con un utilizzo classico. La tripla fotocamera posteriore utilizza un sensore principale da 24 megapixel, affiancato da una macro da 5 megapixel e un sensore ausiliario da 0,3 megapixel. Frontalmente invece è presente un sensore da 8 megapixel. La dotazione include anche NFC per i pagamenti in mobilità, certificazione IP68 e IP69K, MIL-STD-810H e Android 13, per avere le funzioni più recenti anche in questa fascia di prezzo.

FOSSiBOT debutta quindi ufficialmente oggi, con un prezzo di lancio di soli 99,99 dollari, valido sul sito ufficiale FOSSiBOT o su AliExpress FOSSiBOT Official Store. La promozione sarà attiva fino al 17 novembre, poi il prezzo salirà a 139,99 dollari.

Informazione Pubblicitaria