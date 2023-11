La funzione di cancellazione del rumore sulle cuffie permette di attenuare i suoni ambientali, ma non consente di decidere quali suoni udire.

Una nuova tecnologia potrebbe presto consentire di filtrare i suoni nell’ambiente circostante permettendo di scegliere quali percepire quando si indossano le cuffie.

Si tratta di una sfida complessa poiché non si tratta di isolare certe frequenze, ma di distinguere suoni spesso molto simili tra loro, come ad esempio la voce in una conversazione e quella di una canzone, inoltre è necessaria una perfetta gestione dei tempi, poiché i suoni giungono all’orecchio in momenti diversi.

L’arduo compito sarà in capo, manco a dirlo, all’intelligenza artificiale che grazie a particolare algoritmi di deep learning in fase di studio dovrebbe riuscire a distinguere i vari suoni e permettere all’utente di scegliere se udire in tempo reale 20 classi di suoni, tra cui sirene, pianti di bambini, discorsi, cinguettii e altro.

L’udito semantico potrebbe rivoluzionare la tecnologia ANC

Soprannominata “udito semantico”, la tecnologia catturerà l’audio e lo invierà allo smartphone collegato per eliminare tutti i suoni ambientali tranne quelli selezionati.

Tuttavia gli algoritmi neurali devono elaborare i suoni in meno di un centesimo di secondo, cosa non fattibile attraverso il cloud, ma solo sul dispositivo, inoltre la tecnologia deve anche tenere conto dei vari ritardi con cui i suoni arrivano all’orecchio.

Finora l’udito semantico è stato testato negli uffici, nelle strade e nei parchi e nel complesso la funzionalità ha prodotto buoni risultati, ma secondo quanto riferito l’intelligenza artificiale ha incontrato difficoltà con i suoni che condividono determinate proprietà, ma con l’apprendimento basato sul modo reale la situazione potrebbe migliorare.

I ricercatori hanno presentato i loro risultati e pianificano di creare una versione commerciabile della funzionalità in futuro, ma le tempistiche non sono al momento note.

