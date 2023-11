OUKITEL, brand leader nella produzione di rugged phone e battery phone, ha appena annunciato due importanti novità, che saranno commercializzate in occasione del Single’s Day, l’evento globale destinato a festeggiare i single di tutto il mondo. Parliamo di OUKITEL WP30 Pro, un rugged phone dalla scheda tecnica decisamente interessante, e OUKITEL OT5, un tablet che offre un ampio schermo pur mantenendo un prezzo decisamente competitivo.

OUKITEL WP30 Pro

Partiamo dunque dal rugged phone, che può contare su un chipset MediaTek Dimensity 8050 in grado di offrire connettività 5G, con una CPU in grado di operare a una frequenza massima di 3 GHz. In questo modo sarà possibile apprezzare anche i giochi, che solitamente sono sacrificati su questa tipologia di prodotti.

Ad affiancare il chipset trovano posto 12 GB di RAM, che possono raddoppiare utilizzando la memoria virtuale, e ben 512 GB di spazio di archiviazione, per memorizzare foto, video e una grande quantità di dati. La batteria è uno dei punti di forza, con una capacità di ben 11.000 mAh che permette di operare diversi giorni senza dover ricorrere alla ricarica.

Previous Next Fullscreen

Va inoltre detto che è presente una tecnologia di ricarica rapida a 120 watt, che impiega appena 15 minuti per portare la batteria da 0 a 50%, perfetta dunque per un rabbocco durante una pausa pranzo ed essere sicuri di avere autonomia anche per un paio di giorni. Molto interessante anche il comparto fotografico, con un sensore principale Samsung da 108 megapixel, affiancato da una fotocamera Sony per la visione notturna, mentre nella parte frontale, con una soluzione punch hole, è presente un sensore da 32 megapixel.

Come se tutto questo non bastasse a rendere particolarmente interessante OUKITEL WP30 Pro, troviamo anche il supporto eSIM e, oltre allo schermo principale da 6,78 pollici, uno schermo AMOLED da 1,8 pollici posizionato sul retro dello smartphone, il cui contenuto può essere personalizzato a seconda delle necessità dell’utente.

OUKITEL WP30 Pro sarà in vendita a partire dall’11 novembre e fino al 17 novembre potrete approfittare del prezzo di lancio di soli 339,99 dollari su AliExpress o sullo store ufficiale OUKITEL. Gli acquirenti potranno inoltre approfittare di uno sconto automatico di 16 dollari e di un ulteriore scopnto offerto da AliExpress da altri 30 dollari. I primi 300 utenti inoltre potranno usufruire di un ulteriore sconto grazie a un coupon da 30 dollari e uno sconto automatico di 10 dollari, arrivando al prezzo finale di appena 263,99 dollari.

OUKITEL OT5

Molto interessante anche OUKITEL OT5, un tablet in grado di distinguersi grazie alla presenza di uno schermo 2K da ben 12 pollici con rapporto screen-to-body dell’86% e certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu, assicurando una migliore protezione per gli occhi e un maggiore comfort.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Helio G99, affiancato da 12 GB (che possono arrivare a 36 GB sfruttando la memoria virtuale) e 256 GB di memoria interna che può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD fino a 2 TB.

Previous Next Fullscreen

Le dimensioni raggiungono i 278,5 x 174,5 x 7,5 millimetri, con un peso di 560 grammi, numeri di tutto rispetto per un dispositivo dotato di uno schermo così ampio. Tre le colorazioni tra cui scegliere, grigio, blu e verde, con una cover abbinata inclusa nella confezione di vendita.

OUKITEL OT5 sarà in promozione dall’11 al 17 novembre al prezzo di 199,99 dollari su AliExpress o sullo store ufficiale OUKITEL, con uno sconto di 15 dollari offerto da AliExpre. Un ulteriore sconto di 20 dollari è riservato ai primi 300 acquirenti, che finiranno quindi per pagare solo 164,99 dollari il tablet.

Informazione Pubblicitaria