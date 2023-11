Humane sta per presentare AI Pin, un dispositivo che ha l’ambizione di sostituire lo smartphone, tuttavia sono da poco trapelate varie informazioni.

Il dispositivo è descritto come uno smartphone senza schermo che si aggancia magneticamente ai vestiti e munito di un altoparlante e di un microfono per ricevere i comandi vocali, tuttavia il gadget integra anche un touchpad per i controlli gestuali e un proiettore che visualizza semplici interfacce utente sul palmo della mano.

Ecco cosa possiamo aspettarci dall’audace AI Pin di Humane

Secondo quanto riportato da The Verge, il dispositivo della startup fondata da ex dipendenti Apple costerebbe 699 dollari e gli utenti dovrebbero pagare un abbonamento mensile di 24 dollari per accedere a tutte le funzionalità del dispositivo, come la connessione alla rete mobile, l’archiviazione nel cloud e query illimitate per i modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT e Bing AI. Per configurare e personalizzare il proprio AI Pin ci sarebbe la risorsa online Humane.center.

Secondo quanto riferito il dispositivo può scrivere messaggi, riassumere la casella di posta elettronica, tradurre le lingue e identificare gli alimenti per fornire informazioni nutrizionali, inoltre ci sarebbe il supporto per lo streaming musicale di Tidal con un DJ basato sull’IA che seleziona la musica in base al contesto attuale, inoltre il dispositivo offrirebbe funzionalità fotografiche incentrate sull’intelligenza artificiale.

The Verge sottolinea l’ambizione di Humane nel presentare il suo primo prodotto come un dispositivo completamente autonomo e non solo come un accessorio per il proprio smartphone.

