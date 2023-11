Il servizio TIM Voce WiFi è la soluzione di questo popolare operatore telefonico che consente agli utenti di parlare con lo smartphone anche in assenza di copertura mobile, sfruttando la rete WiFi più vicina.

Si tratta, in sostanza, di un servizio Wi-Fi Calling, sistema che permette di sfruttare la tecnologia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) per effettuare telefonate anche in zone con scarsa copertura di rete, trasferendo il traffico telefonico su una rete wireless (sia domestica che pubblica) e usando il protocollo VoIP.

Ecco come viene descritto il servizio da TIM sul sito ufficiale:

La funzionalità TIM Voce WiFi ti consente di fare e ricevere chiamate sul territorio nazionale utilizzando qualunque connessione alla rete WiFi, di TIM o altro operatore.

TIM Voce WiFi supporta nuovi smartphone

Di tanto in tanto TIM aggiorna l’elenco degli smartphone supportati e nelle scorse ore sono stati aggiunti i seguenti nuovi modelli:

CAT S75

HONOR 90

Motorola G54 5G

Motorola Moto G14

Realme 11 5G

TCL T20R 5G

Vivo V21 5G

Vivo X80 Pro

Vivo Y21

ZTE Blade A33S

HONOR X7

HONOR X8

Questo è l’elenco completo (TIM ci tiene a ricordare che è in continuo aggiornamento):

CAT S75

HONOR RMO-NX1

HONOR Magic 5 Lite 5G

HONOR X7A

HONOR 50 5G

HONOR 50 Lite

HONOR 90

HONOR X7

HONOR X8

HUAWEI MATE 50 Pro

HUAWEI Nova 9

Motorola XT2223-1

Motorola XT2335-2

Motorola EDGE 30

Motorola Edge 30 Neo 5G

Motorola Edge 40

Motorola Moto E13

Motorola Moto G13

Motorola Moto G14

Motorola Moto G53 5G

Motorola G54 5G

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Razr 40 ultra

Motorola Thinkphone

OPPO A17

OPPO CPH2477

OPPO Reno 10 5G

Realme C55

Realme 11 5G

Redmi 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi 12 C

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03S

Samsung Galaxy A04S

Samsung Galaxy A04F

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Fe 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE (new)

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus 5G

Samsung Galaxy S22Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy TAB S8 5G

Samsung Galaxy TAB S8+ 5G

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung XCOVER PRO EE

Samsung Galaxy XCover 6 PRO EE

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Fold2

Samsung Galaxy Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold3

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

TCL T20R 5G

Vivo V21 5G

Vivo 21S

Vivo V2130

Vivo V2208

Vivo V23 5G

Vivo X80 Pro

Vivo X80 Lite 5G

Vivo Y01

Vivo Y21

Vivo Y72 5G

Vivo Y76 5G

Xiaomi 11Lite 5G

Xiaomi 11T 5G

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro 5G

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

ZTE Blade A33S

TIM ricorda che il servizio viene attivato automaticamente sulla sua rete mobile per tutti i clienti con uno smartphone compatibile e che per utilizzare TIM Voce WiFi non è richiesto nulla di più rispetto a quanto già si fa per navigare in WiFi (non è necessario scaricare applicazioni o attivare un’offerta dedicata).

Quando uno smartphone viene abilitato, gli utenti ricevono un apposito SMS informativo con il quale vengono avvisati. Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.