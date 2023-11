La festa dei Single, o Single’s Day, che si celebra in tutto il mondo l’11 novembre, è particolarmente sentita in Cina, Paese in cui ha avuto origine esattamente trent’anni fa. È quindi tradizione che gli store online di quel Paese, molto apprezzati anche dagli utenti italiani, lancino delle promozioni particolarmente interessanti, capaci di rivaleggiare con quelle del Black Friday, festa di origine occidentale in programma a fine novembre.

Geekbuying, uno dei più grandi store online che spedisce gran parte dei propri prodotti dai magazzini dislocati sul territorio europeo, ha anticipato l’evento con una nuova promozione che ha preso il via da poche ore e che andrà avanti fino al 12 novembre. Sono tre le fasi che caratterizzano l’evento di Geekbuying:

Early Access, fino al 5 novembre

Big Sale dal 6 al 9 novembre

Evento principale di 48 ore dal 10 al 12 novembre.

Early Access

La prima fase dell’evento è caratterizzata dai primi sconti interessanti, che possono essere cumulati per ottenere benefici crescenti all’aumentare del valore del carrello. Si parte da un 5% di sconto su tutti i prodotti del sito utilizzando il codice GKB2311P1 (con un risparmio massimo di 20 dollari), a cui poi si aggiunge un coupon da 30 dollari quando il valore del carrello supera i 300 dollari. Per spese superiori ai 500 dollari invece il coupon sale a 50 dollari, davvero niente male se avete in programma spese importanti. Entrambi i coupon potranno essere utilizzati dal 6 al 12 novembre su altri acquisti.

Nel corso di questi giorni troverete altre decine di coupon, dal valore massimo di 120 dollari, da applicare ad acquisti mirati in numerose categorie, dalle bici elettriche ai computer, dai monopattini agli accessori e alla smart home.

Big Sale

La seconda fase è caratterizzata da 4 coupon: GKB231108 per avere l’8% di sconto su acquisti superiori ai 15 dollari, GKB231110 per avere 20 dollari di sconto su acquisti superiori ai 200 dollari, GKB231125 che sconta 25 dollari su acquisti superiori ai 300 dollari e GKB231150 per risparmiare 50 dollari su acquisti superiori ai 550 dollari. Chi paga con PayPal, Klarna o carta di credito/debito, potrà usufruire di un ulteriore sconto immediato di 10 dollari per acquisti superiori a 250 dollari.

In questo periodo inoltre è attiva una lotteria istantanea, Lucky Draw, che mette in palio centinaia di prodotti che potranno essere vostri senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo inoltre saranno erogati più G-Coins nel mese di dicembre, così da permettervi di risparmiare per i vostri regali di Natale. E sui brand più importanti trovate sconti che raggiungono il 50%, con ulteriori coupon nelle categorie più interessanti e sui prodotti più venduti.

Tutti i prodotti sono disponibili nei 10 magazzini dislocati al di fuori della Cina, dei quali 7 in Europa, Italia inclusa.

48H Sale

Il culmine dell’evento vedrà sconti fino all’80% nelle 48 ore finali, con le ultime occasioni per utilizzare i quattro coupon lanciati nella fase precedente, sconti per i pagamenti indicati che possono arrivare a 30 dollari su un totale di 800 dollari, e una valanga di sconti mai visti in precedenza.

Come funziona l’evento

Per scoprire tutti i dettagli dell’evento, le date da ricordare e i coupon attivi in ogni fase, Geekbuying ha preparato una dettagliata guida all’acquisto, che trovate a questo indirizzo. Per scoprire invece tutti i prodotti in promozione, ricevere consigli legati ai migliori sconti e ai prodotti più interessanti per ogni brand, vi invitiamo a visitare la pagina dell’evento, raggiungibile a questo indirizzo.

