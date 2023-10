In questi giorni sta tornando prepotentemente di moda l’SMS truffaldino che parla di una mancata consegna di un pacco causata da problemi con l’indirizzo. Si tratta di una tipologia di phishing piuttosto ben fatta, per cui è bene mettere in guardia soprattutto le persone meno avvezze con la tecnologia.

Occhio a questo SMS phishing: la truffa punta alla carta di credito

Al giorno d’oggi molti ricevono una bella quantità di pacchi, vista la sempre maggiore diffusione e popolarità degli acquisti online per qualsiasi tipologia di merce. L’SMS che ciclicamente fa capolino sui nostri smartphone e che in questi ultimi giorni è tornato alla ribalta punta proprio a sfruttare questo: i truffatori si fingono Poste Italiane (a volte non solo) e parlano di problemi con la consegna di un pacco. Più precisamente il testo dell’SMS recita:

“Non siamo in grado di consegnare il pacco a causa dell’indirizzo non valido,modificare l’indirizzo per la consegna tempestiva.verifica:“

Tutto questo è seguito da un link che sembra portare al sito di Poste Italiane (l’URL riporta un dominio diverso), ma che in realtà trasporta su un sito “copia”, per il più classico dei tentativi di phishing. L’SMS stesso può già fornire qualche campanello d’allarme: in primis il numero di provenienza, con prefissi esteri (a volte +33, ovvero francese), ma anche il modo in cui è scritto, con problemi nella punteggiatura. Facendo finta di credere al messaggio, il link porta dunque a un finto sito delle Poste, con link sparsi per la pagina che effettivamente portano a vere pagine del vero sito.

Viene persino fornita una presunta tracciabilità del pacco, ma qui c’è un ulteriore campanello d’allarme: la frase sgrammaticata che indica l’impossibilità di effettuare la consegna. Nel caso anche questo non dovesse fermarci, nel passaggio successivo i truffatori chiedono alcuni dati personali e il pagamento con carta di credito di cifre irrisorie (solitamente sotto l’euro) per sbloccare la consegna. Ovviamente i malintenzionati mirano proprio ai dati della carta, grazie ai quali potrebbero riuscire ad addebitare cifre ben più consistenti.

Nel caso vi dovessero arrivare SMS simili, non cliccate sui link ed evitate assolutamente di inserire dati sensibili. Per eventuali dubbi, conviene sempre contattare il corriere o il negozio indicato nel messaggio per avere conferme. Se siete cascati nella trappola, vi consigliamo di contattare subito la vostra banca per bloccare i pagamenti tramite la carta inserita. Vi invitiamo a condividere questo avvertimento, in modo da informare anche le persone più vulnerabili a questo genere di truffe. Avete ricevuto anche voi di recente SMS phishing come quello qui sopra?

