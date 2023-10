L’empowerment femminile passa (anche) dallo smartphone: è arrivata Women Plus, l’app di TIM che punta a supportare le donne nella ricerca del lavoro.

L’app Women Plus di TIM è una bussola per l’orientamento professionale femminile

Cercare lavoro non è mai facile, specialmente per le donne che si scontrano ancora oggi con gap occupazionali, discriminazioni di genere e un mercato del lavoro non sempre equo. Per dare una mano concreta all’emancipazione femminile nel mondo del lavoro, TIM ha lanciato Women Plus, una nuova app scaricabile gratuitamente che racchiude in un unico strumento digitale tutto ciò che serve per orientarsi, formarsi e trovare la propria strada professionale.

Sviluppata con la collaborazione di Women at Business, piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende basata su un raffinato algoritmo di matching delle competenze, e presentata in occasione dell’evento 4 Weeks 4 Inclusion organizzato da TIM, l’app Women Plus arriva in un momento in cui il divario occupazionale di genere è ancora molto ampio nel nostro Paese: secondo Istat, le donne con un lavoro sono solo il 55,2%, con picchi negativi tra i giovani NEET dove le ragazze sono addirittura il 56%.

Per provare a colmare queste lacune, l’app offre percorsi di mentoring e formazione, oltre a funzioni di matching tra competenze personali e offerte di lavoro. Il tutto avvalendosi di tecnologie come algoritmi di intelligenza artificiale e tool per la condivisione di contenuti.

“Vogliamo che Finding Women Plus sia un acceleratore di cambiamento culturale oltre che uno strumento pratico” spiega Laura Basili, fondatrice della start-up Women at Business che ha sviluppato la app. Una mission condivisa da TIM, come sottolinea l’AD Pietro Labriola con queste parole: “Ci impegniamo per superare gli stereotipi di genere e guardare al futuro, non al passato”.

La strada è ancora lunga, ma un aiuto concreto può arrivare dalla tecnologia. Women Plus vuole essere una bussola digitale per orientarsi nel mondo del lavoro, che offre in un unico servizio tutto ciò che serve: corsi di formazione tecnica e digitale, sessioni di mentoring individuali, networking con altre professioniste, offerte di lavoro selezionate e profilate per competenze. Il tutto con un’interfaccia facile e intuitiva ottimizzata per l’uso da smartphone.

Non solo lavoro, però, perché nell’app ci sono anche sezioni più ispirazionali: talk e interviste a role model di successo, ossia persone che possono ispirare gli altri con il proprio comportamento, per ampliare i propri orizzonti, oltre a news su bandi, borse di studio ed eventi rivolti come sempre al mondo femminile.

Insomma, Women Plus vuole essere una bussola 4.0 per orientarsi nel nuovo mondo del lavoro al femminile, una palestra digitale dove acquisire le giuste skill e trovare ispirazione per la propria carriera. Un piccolo passo, si spera, verso una società più equa, dove contano le competenze e non il genere, e dove le opportunità professionali sono accessibili a tutti, donne comprese.

