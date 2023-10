PBKReviews ha recentemente pubblicato un video dello smontaggio del nuovo smartphone Samsung Galaxy S23 FE per rivelare le soluzioni costruttive adottate dall’azienda.

Il video inizia con la rimozione del vassoio SIM, quindi si passa alla rimozione del pannello posteriore in vetro applicando prima calore per allentare l’adesivo sottostante e poi utilizzando uno strumento per fare leva in modo da tagliare con attenzione la colla tra il pannello e il corpo del dispositivo.

Viene successivamente scollegata la bobina di ricarica wireless insieme all’antenna NFC, rivelando un primo sguardo al sistema di raffreddamento.

Lo YouTuber fa notare che Samsung ha applicato una pellicola di grafite dalle dimensioni abbastanza generose sul lato inferiore della bobina di ricarica per favorire il trasferimento del calore, tuttavia si vede un altro pezzo di grafite sulla parte superiore del processore, al di sotto del quale l’azienda ha applicato della pasta termica direttamente sulla RAM per mantenere al fresco il reparto anche nei momenti più impegnativi.

Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbe incappare in problemi di raffreddamento

Dopo aver rimosso la batteria da 4.500 mAh è possibile notare una camera di vapore in rame relativamente grande che dovrebbe mantenere al fresco lo smartphone anche durante le attività più impegnative senza limitare le prestazioni.

Samsung Galaxy S23 FE ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 8,5 su 10 che è relativamente alto. Se vi interessa potete vedere il video dello smontaggio qui sotto.

