Anche se gli aggiornamenti hardware del proprio computer possono essere rimandati, soprattutto se si tratta di dispositivi utilizzati per lo studio, per quanto riguarda il software è essenziale disporre degli aggiornamenti in maniera tempestiva, al fine di proteggersi da eventuali falle di sicurezza e avere un sistema sempre reattivo.

I costi per aggiornare il software però sono spesso molto elevati e portano molti utenti a rimandare la spesa, a causa di situazioni spesso difficili. Godeal24, noto store online specializzato in licenze software, ha la soluzione ideale per tutti. E con la nuova promozione dedicata ad Halloween è ancora più conveniente acquistare una nuova licenza per aggiornare il sistema operativo o la suite Microsoft Office, o tutte e due insieme sfruttando le apposite promozioni.

Una licenza di Microsoft Windows 10 parte da poco più di 8 euro, mentre per Office 2021 Pro si parla di circa 26 euro. Cifre che possono scendere ulteriormente se decidete di acquistare dei pacchetti multilicenza, ideali se in casa avete più dispositivi da aggiornare o se volete condividere la spesa con uno o più amici al fine di massimizzare il risparmio.

Sconti per tutti ad Halloween

Utilizzando il codice sconto SGO62, ad esempio, potete ottenere uno sconto del 62% sul prezzo (già scontato) di numerose versioni di Office ma anche su alcuni pacchetti che includono una licenza di Office e una di Windows 10 o Windows 11.

Se invece cercate solo una licenza di Windows, nelle sue tante versioni, potete utilizzare il codice SGO50 per ottenere uno sconto del 50% sulle seguenti chiavi di attivazione.

Ricordiamo che Godeal24 vende chiavi di attivazione per i principali software, non solo Microsoft, come potete scoprire nella pagina della promozione, e che una volta completato l’acquisto riceverete una mail con il codice di attivazione e un link per scaricare il relativo pacchetto di installazione dal sito del produttore. In questo modo sarete sicuri di avere il software originale, che una volta attivato si aggiornerà regolarmente e vi permetterà di ricevere nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza.

Su Godeal24 troverete anche numerosi altri applicativi pensati per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer, anche Mac, tutti a prezzi scontatissimi rispetto ai prezzi di listino. Questo perché lo store online rivende licenze “usate”, che vengono cioè dismesse da grandi aziende che non le utilizzano più. Si tratta di una procedura perfettamente lecita, come ha confermato l’Unione Europea, quindi avrete la certezza di avere un software originale al 100%.

Potete utilizzare PayPal per i vostri pagamenti su Godeal24, e nel caso ci fossero problemi potete rivolgervi al servizio assistenza che risponde via mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere qualsiasi inconveniente o problema.

Informazione Pubblicitaria