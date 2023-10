Proteggere le chat di WhatsApp sarà ancora più semplice grazie a questa funzione

WhatsApp è da tempo l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ed è per questo che il team di sviluppatori ha il dovere di continuare a rinnovare l’app per offrire ai suoi utenti un’esperienza sempre migliore, soprattutto in ottica sicurezza e privacy. Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione beta 2.23.21.8, disponibile al momento solo per gli utenti beta che l’hanno scaricata dal Google Play Store, che va proprio in questa direzione.

WhatsApp Beta introduce la protezione delle chat con un codice segreto

Questo nuovo aggiornamento porta con sé alcune interessanti novità, tra cui spicca quella che permette di impostare un codice segreto per accedere alle chat archiviate. Si tratta di una funzionalità molto utile che va ad aggiungersi a quella introdotta nelle precedenti versioni beta che consente di nascondere le chat più riservate in una sezione protetta da codice di sblocco o autenticazione biometrica.

Grazie al codice segreto, anche se qualcuno dovesse accedere al dispositivo e sbloccarlo, non potrebbe comunque leggere le chat private archiviate a meno di conoscere anche il codice impostato dall’utente. Questa novità rende quindi ancora più sicure e protette le conversazioni che si desidera restino private.

Durante i primi test effettuati è emerso che il codice segreto potrà essere una combinazione alfanumerica scelta dall’utente, così da renderla facile da ricordare ma al tempo stesso difficile da indovinare per eventuali malintenzionati.

Al momento la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per gli utenti beta, ma il team di WhatsApp ha fatto sapere che verrà rilasciata in uno dei prossimi aggiornamenti dell’app. Non resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per poterla finalmente provare.

Come aggiornare l’app per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.