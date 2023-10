L’intelligenza artificiale di Gmail impedisce a oltre il 99,9% di spam, phishing e malware di raggiungere le caselle di posta bloccando quasi 15 miliardi di email indesiderate ogni giorno.

Tuttavia le minacce si evolvono e sono più difficili da affrontare di un tempo. Con questo in mente Google ha annunciato che dal prossimo anno adotterà ulteriori contromisure.

A partire dal 2024 Google richiederà ai mittenti che effettuano invii di massa, ovvero quelli che inviano più di 5.000 messaggi a indirizzi Gmail in un giorno, di autenticare le proprie e-mail, oltre a consentire una facile cancellazione dell’iscrizione e rimanere al di sotto della soglia di spam segnalato.

Google annuncia nuovi requisiti per gli invii di email di massa

Dato che a volte è ancora impossibile verificare da chi proviene un’e-mail, data la rete di sistemi antiquati e incoerenti su Internet, la società richiederà che le email inviate vengano autenticate seguendo le migliori pratiche consolidate.

Un altro requisito per gli invii di massa sarà quello di offrire la possibilità di annullare l’iscrizione con un clic e che le richieste di annullamento vengano elaborate entro due giorni.

L’altra misura per un’ulteriore protezione consisterà in una chiara soglia di tasso di spam entro la quale i mittenti dovranno rimanere per garantire che i destinatari Gmail non siano bombardati da messaggi indesiderati.

Google fa sapere che queste pratiche dovrebbero essere considerate “norme igieniche di base” per la posta elettronica e afferma che molti mittenti soddisfano già la maggior parte di questi requisiti.

Per coloro che hanno bisogno di aiuto per migliorare i propri sistemi di invio di email di massa, la società invita a consultare le sue linee guida prima che l’applicazione delle norme inizi effettivamente a febbraio 2024.

