Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò a prescindere dal suo enorme successo.

Di recente gli sviluppatori si sono dedicati molto ai canali e al loro miglioramento e tra le varie novità a cui stanno lavorando ve ne sarebbe anche una relativa alla possibilità di copiare i link degli aggiornamenti.

WhatsApp prepara un’altra novità per i canali

Da quando i canali sono stati lanciati a livello globale, il team di WhatsApp ha iniziato a mettersi al lavoro su una serie di novità che possano essere in grado di migliorare l’esperienza offerta agli utenti da questo nuovo strumento.

Una di esse è rappresentata dalla possibilità di copiare rapidamente i link degli aggiornamenti del canale e ciò sia su Android che su iOS.

In pratica, dovrebbe essere introdotta una nuova voce nel menu delle opzioni del messaggio che consente agli utenti di copiare i link degli aggiornamenti dei canali (permette di aprire immediatamente il canale, presentando il messaggio a cui è stato associato il collegamento e rendendo più facile non perdere il contesto dell’aggiornamento).

Questa funzionalità dovrebbe rivelarsi molto comoda per condividere l’aggiornamento del canale al di fuori di WhatsApp, semplicemente copiando il collegamento e avendo la certezza che i destinatari verranno portati direttamente al messaggio pertinente, senza dover cercare nell’intera cronologia del canale.

Questa novità è al momento disponibile solo per alcuni utenti beta e non si sa quando sarà implementata per tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dagli sviluppatori di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

