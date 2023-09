OPPO Enco Air3 e OPPO Enco Air3 Pro sono state presentate lo scorso luglio, ma sono già disponibili in offerta su Amazon. Le cuffie wireless hanno debuttato insieme a Reno10 5G, Reno10 Pro 5G e OPPO Pad 2 e sono ora acquistabili a cifre più interessanti rispetto a quelle di listino.

OPPO Air3 e OPPO Air3 Pro in offerta su Amazon

Le cuffie OPPO Enco Air3 sono quelle meno costose della nuova gamma e mettono a disposizione connettività Bluetooth 5.3 e la funzione doppia connessione, che semplifica il passaggio da un dispositivo all’altro. Sono dotate di driver con un diaframma da 13,4 mm, Cadence Tensilica HiFi 5 DSP per una maggiore potenza di elaborazione e di una migliore efficienza energetica rispetto al modello precedente. Grazie a quest’ultima l’autonomia può arrivare fino a 6 ore (fino a 25 ore includendo le ricariche della custodia). Non mancano la certificazione IP54 contro gli spruzzi d’acqua e la cancellazione attiva del rumore.

Le OPPO Air3 Pro alzano un po’ l’asticella grazie al diaframma in fibra di bambù, più leggero e al contempo più rigido. Rispetto alle sorelle qui sopra, le Pro sono in-ear. Offrono Golden Sound 2.0 per creare un modello del condotto uditivo dell’utente, Enco Master per la sintonizzazione e OPPO Alive per un effetto surround di livello teatrale. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è adattiva e arriva fino a 49 dB; è affiancata dalla Tranparent Mode, utile per restare a “contatto” col mondo esterno. La certificazione contro acqua e polvere diventa IP55 e l’autonomia sale a 7 ore (30 ore considerando la custodia).

OPPO Enco Air3 e OPPO Enco Air3 Pro sono state lanciate da poche settimane al prezzo consigliato di rispettivamente 69,99 euro e 89,99 euro, ma potete già acquistarle con un po’ di sconto: entrambe sono in offerta su Amazon, e sono disponibili a rispettivamente 49,90 euro (colorazione Viola) e 79,99 euro (colorazione Bianca o Verde). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

