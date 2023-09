Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di cercare aggiornamenti di stato, canali seguiti e nuovi canali dalla scheda relativa agli aggiornamenti.

WhatsApp ha intenzione di introdurre un pulsante di ricerca nella barra superiore dell’app che permetterà di cercare aggiornamenti di stato, canali seguiti e altri canali verificati senza la necessità di aprire la directory dei canali. Ecco come si presenta attualmente la novità.

WhatsApp sta aggiungendo un pulsante di ricerca nella scheda aggiornamenti

Al momento è scomodo cercare un aggiornamento di stato condiviso da un contatto specifico, in quanto la funzionalità di ricerca è stata rimossa con l’introduzione della nuova scheda aggiornamenti.

La nuova funzionalità di ricerca dovrebbe tornare utile soprattutto per chi ha molti contatti e segue parecchi canali su WhatsApp.

La funzione di ricerca per la scheda Aggiornamenti è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 2.23.20.16 di WhatsApp per Android e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: Presto potrete creare facilmente il vostro canale WhatsApp