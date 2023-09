Nelle scorse settimane WhatsApp ha lanciato i canali a livello globale, proponendo qualcosa di simile alla funzione disponibile nella “rivale” Telegram, ma probabilmente vi sarete chiesti il motivo per cui al momento ce ne siano pochi a cui iscriversi. Il perché è presto detto: per ora non è possibile crearne, se non attraverso un invito. Le cose stanno per cambiare però, perché il team di WhatsApp ha annunciato che presto tutti potranno creare canali. Vediamo come.

È ufficiale: a breve tutti potranno creare canali WhatsApp

I canali sono stati presentati qualche mese fa e piano piano sono stati allargati a tanti utenti e Paesi, Italia compresa. Si trovano nella scheda “Aggiornamenti“, la stessa dove possiamo trovare gli aggiornamenti di stato dei contatti e la possibilità di aggiornare il proprio. Per il momento è possibile iscriversi a diversi canali, italiani o internazionali, ma come probabilmente avrete notato non si può ancora creare un nuovo canale. Questo perché la funzione è attualmente su invito e viene distribuita gradualmente.

Una novità è stata annunciata dal team di WhatsApp proprio attraverso il canale ufficiale: presto (“soon“) tutti gli utenti avranno la possibilità di creare il proprio canale. Come abbiamo visto, gli sviluppatori stanno anche sperimentando una funzione che consenta di eliminare automaticamente i media dei vari canali, per non intasare la memoria dello smartphone.

Nel caso siate già tra gli utenti selezionati, potete creare un canale WhatsApp molto rapidamente: non dovete fare altro che recarvi nella sezione “Aggiornamenti” e premere sul pulsante “+“, selezionando “Nuovo canale“. Successivamente sarà sufficiente seguire le istruzioni fornite sullo schermo, scegliendo un nome (modificabile anche successivamente), una descrizione e un’immagine.

Per verificare di disporre dell’ultima versione di WhatsApp per Android potete seguire il badge qui in basso, che vi porterà direttamente al Google Play Store. Se lo desiderate, a questo link potete invece aderire al programma beta di WhatsApp, in modo da accogliere per primi le future novità dell’app.

