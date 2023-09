Da settimane in Rete si susseguono le voci relative al lancio di un nuovo tablet di fascia media di OnePlus, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Pad Go.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo per chi attende questo tablet grazie al leaker OneNormalUsername, che ha pubblicato su X quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Le ultime anticipazioni su OnePlus Pad Go

A dire del leaker, il nuovo tablet di fascia media del produttore cinese dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Helio G99 (MT6789) ed essere lanciato sia in versione con connettività solo WiFi (con nome in codice OPD2305) che in versione dotata del supporto alla rete cellulare 4G (con nome in codice OPD2304).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, frontalmente il tablet dovrebbe presentare un sensore da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate mentre sul retro dovrebbe trovare posto un singolo sensore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus Pad Go non dovrebbero mancare un modello con 128 GB di memoria di archiviazione (un altro modello dovrebbe avere 256 GB), una batteria da 8.000 mAh e una porta USB Type-C.

Dal punto di vista software, infine, OneNormalUsername sostiene che il tablet arriverà sul mercato con il Kernel Linux versione 5.10.149-android12-9.

Ricordiamo che, stando a precedenti indiscrezioni, OnePlus Pad Go dovrebbe vantare un display LCD ReadFit Eye Care da 11,35 pollici con risoluzione 2,4K e aspect ratio di 7:5, quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos, 8 GB di RAM e un peso di 523 grammi.

Pare che OnePlus Pad Go possa essere svelato il 6 ottobre 2023 in India ma per il momento non abbiamo informazioni sul possibile lancio europeo (oltre che, ovviamente, su quello che potrebbe essere il suo prezzo nel Vecchio Continente).

Nei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

