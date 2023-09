Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che ha lo scopo di evitare che lo smartphone accumuli i contenuti multimediali condivisi nei canali.

Grazie alla nuova sezione per la rimozione automatica a breve sarà possibile scegliere se e dopo quanto tempo eliminare automaticamente i media del canale dal proprio dispositivo.

WhatsApp sperimenta la cancellazione automatica di immagini e video dei canali

L’ultimo aggiornamento 2.23.20.11 di WhatsApp beta per Android ha introdotto una nuova sezione chiamata “Impostazioni canale” in cui gli utenti potranno scegliere quando le immagini e i video condivisi all’interno dei canali dovranno essere automaticamente rimossi dal dispositivo.

L’impostazione predefinita è “mai”, quindi gli utenti col tempo potrebbero comunque accumulare una quantità significativa di media del canale senza rendersene conto, appesantendo i loro dispositivi e occupando spazio di archiviazione.

Al momento le altre opzioni temporali disponibili per la rimozione automatica dei media sono: dopo un giorno, dopo una settimana e dopo un mese.

Tuttavia i contenuti multimediali verranno effettivamente eliminati una volta che l’utente riaprirà il relativo canale, inoltre sembra che sarà possibile decidere per quali canali abilitare o meno la funzionalità.

Attualmente la possibilità di gestire la rimozione automatica dei contenuti multimediali del canale WhatsApp è in fase di sviluppo e sarà disponibile per un numero maggiore di utenti in un futuro aggiornamento dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

