Samsung Galaxy S23 FE continua ad essere il protagonista di anticipazioni e nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli relativi a questo smartphone, la cui presentazione dovrebbe essere in programma per il 4 ottobre.

Samsung Galaxy S23 FE sta arrivando

La divisione indiana del colosso coreano ha confermato su X che si avvicina il momento del lancio di un nuovo prodotto e ha pubblicato anche un’immagine che mostra una tripla fotocamera posteriore.

Sebbene non venga menzionato Samsung Galaxy S23 FE, non sembrano esservi dubbi sul fatto che sarà questo uno dei device in arrivo.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE dovremmo trovare le seguenti:

display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200

8 GB di RAM

256 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 10 megapixel

tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W)

interfaccia One UI 5.1 basata su Android 13

Per quanto riguarda le colorazioni, oltre a quelle già emerse (grafite, bianca, lime e viola) ve ne potrebbero essere altre due (blu e arancione), probabilmente limitate ad alcuni mercati. Secondo alcune indiscrezioni inoltre il prezzo sul mercato USA dovrebbe partire da 599 dollari.

Insieme a questo smartphone dovrebbero arrivare anche i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE e le cuffie Samsung Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy Tab A9 atteso il 5 ottobre

La prossima settimana dovrebbe essere lanciato anche un altro device di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab A9.

Sulla versione indiana di Amazon, infatti, è stata pubblicata la seguente immagine che preannuncia l’arrivo del nuovo tablet del colosso coreano:

Su Amazon viene precisato che il lancio è in programma per il 5 ottobre:

Tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A9 dovremmo trovare un processore MediaTek Helio G99, 4 GB di RAM, il supporto alla connettività 4G e Android 13.

La prossima settimana ne sapremo di più.