Samsung Galaxy S23 FE continua ad essere al centro di un flusso di indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche e nelle scorse ore lo smartphone è comparso anche nel database di Google Play Console, a conferma del fatto che ci avviciniamo a grandi passi al momento del suo lancio.

In particolare, su Google Play Console sono apparse due versioni del nuovo smartphone del colosso coreano, una con processore Qualcomm Snapdragon e l’altra con processore Samsung Exynos.

Samsung Galaxy S23 FE si avvicina all’esordio

Il nuovo smartphone di Samsung sarà commercializzato con CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e GPU Adreno 730 (modello r11q) oppure con CPU Samsung Exynos 2200 e GPU Xclipse 920 (modello r11s).

Fatta eccezione per il processore, le altre caratteristiche saranno le medesime per entrambe le varianti di Samsung Galaxy S23 FE e quelle riportate da Google Play Console includono un display con risoluzione Full HD+, 8 GB di RAM e Android 13.

Ricordiamo che, stando alle varie indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbero mancare un display Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto imaging dovrebbe includere una fotocamera frontale da 10 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 12 megapixel.

Ed ancora, lo smartphone dovrebbe poter vantare anche le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB Type-C, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e l’interfaccia One UI 5.1.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando Samsung Galaxy S23 FE sarà lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

