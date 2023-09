Dopo averli ampiamente annunciati nei giorni scorsi, DOOGEE ha avviato la commercializzazione di quattro dispositivi: un rugged phone e tre tablet. DOOGEE V31GT porta numerose tecnologie di alto livello, mentre i tre tablet, DOOGEE T10 Pro, T10 Plus e U10 vanno a coprire le differenti necessità di tutta la famiglia.

DOOGEE V31GT

Partiamo quindi con DOOGEE V31T, un rugged phone che unisce resistenza e funzionalità in un design di qualità, in grado di resistere senza problemi ai peggiori luoghi di lavoro così come agli ambienti naturali più selvaggi. Offre inoltre la miglior fotocamera termica presente sul mercato, così da mostrare in maniera chiara e definita le fonti di calore all’utente.

La fotocamera termica utilizza un sistema che fonde le immagini catturate dall’apposito sensore con un sensore da 8 megapixel così da avere un’immagine più accurata e realistica, grazie anche a un algoritmo che riduce il rumore e migliora la luminosità complessiva. Il comparto fotografico può inoltre contare su un sensore principale SONY IMX766 da 50 megapixel, in grado di acquisire immagini luminose in ogni situazione, mentre il sensore da 24 megapixel per la visione notturna consente di scattare fotografie anche in totale assenza di luce. Completa la dotazione un sensore da 32 megapixel per selfie e videochiamate di qualità assoluta.

Prestazioni al top per DOOGEE V31TG, vista la presenza di un SoC MediaTek Dimensity 1080 realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM (a cui è possibile aggiungere fino a 8 GB di RAM estesa) e 256 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 2 TB.

Non è da meno lo schermo, con un pannello IPS LCD da 6,58 pollici e risoluzione FullHD+ con notch a goccia, protetto adeguatamente per superare senza problemi i test richiesti per ottenere la certificazione MIL-STD-810H, che insieme alle certificazioni IP68 e IP69K lo rendono di fatto resistente a qualsiasi situazione, incluse cadute, polvere, acqua, umidità e temperature estreme.

La batteria da 10.800 mAh, supportata da un sistema di ricarica rapida a 66 watt, consente di rimanere lontani da una presa di corrente per diversi giorni e di ricaricare altri dispositivi collegandoli alla porta USB-C. A completare una dotazione di questo livello troviamo il supporto al WiFi 6, speaker stereo e Android 13, oltre a un sistema di geolocalizzazione estremamente preciso. Non vi basta? Ecco allora anche il lettore di impronte digitali nel tasto di accensione/sblocco, la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità e un pulsante personalizzabile per avviare le app più utilizzate o per modificare parametri di sistema.

DOOGEE T10 Plus

Con il suo schermo HD da 10,51 pollici DOOGEE T10 Plus è in grado di offrire un’esperienza coinvolgente all’utente, grazie anche alla certificazione TÜV per la bassa emissione di luce blu e alla presenza di quattro speaker stereo, Il tutto in un dispositivo spesso appena 7,4 millimetri, davvero niente male.

Troviamo un chipset UniSoc T606 affiancato da 8 GB di RAM (espandibile fino a 20 GB con la memoria estesa) e 256 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente ampliato utilizzando microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel, molto comoda per le videochiamate.

DOOGEE T10 Plus è ideale anche per chi viaggia, vista la presenza di uno slot per due SIM 4G, oltre alla connettività WiFi. La batteria raggiunge gli 8.250 mAh e permette di coprire senza problemi anche le giornate lavorative più intense. Per trasformarlo in un vero e proprio ufficio viaggiante è possibile collegare una tastiera magnetica e una stilo con 1024 livelli di pressione, così da liberare la creatività.

DOOGEE T10 Pro

Anche DOOGEE T10 Pro è interessante e performante, con suo schermo da 10,1 pollici con risoluzione FullHD+, disponibile in tre diverse colorazioni per distinguersi dalle altre proposte presenti sul mercato. I due speaker stereo e la certificazione sulle basse emissioni di luce blu lo rendono ideale anche per la visione di contenuti multimediali come film e serie TV. Il supporto Widevine L1 consente di fruire dei contenuti in alta definizione dei principali servizi di streaming.

La scheda tecnica include un SoC UniSoC T606 con 8 GB di RAM (espandibile fino a 15 GB con la RAM virtuale), 2565 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB e un comparto fotografico con sensore principale da 13 megapixel e fotocamera frontale da 8 megapixel per selfie e video chiamate.

La batteria ha una capacità di 8.580 mAh, ottima per coprire anche le giornate più impegnative e la possibilità di collegare una tastiera Bluetooth e una stilo con 1024 livelli di pressione lo rendono ideale anche come sostituto del notebook. Grazie alla connettività 4G, oltre al WiFi dual band, potrete essere connessi anche in viaggio e sempre produttivi. Il sistema operativo è Android 12 senza particolari personalizzazioni ad appesantirlo.

DOOGEE U10

Chiudiamo con DOOGEE U10, un tablet di fascia bassa pensato soprattutto per i più piccoli. Dispone di uno schermo IPS HD da 10,1 pollici a bassa emissione di luce blu, ideale dunque per giocare e per guardare contenuti multimediali, grazie anche al supporto allo standard Widevine L1 per la fruizione ci contenuti in alta definizione dai principali servizi di streaming.

Niente male nemmeno la scheda tecnica che include un chipset RK3562 affiancato da 4 GB di RAM (espandibile fino a 9 GB con la RAM virtuale) 1 28 GB di spazio di archiviazione, che può essere ampliato con microSD fino a 1 TB, così da poter salvare foto, musica e video.

DOOGEE U10 è pensato per i bambini, e lo dimostrano i contenuti e le applicazioni, ma anche i giochi istruttivi e rilassanti, che permettono ai più piccoli di approcciarsi alla tecnologia e ai più grandi di avere tutto sotto controllo attraverso un sistema di gestione dei contenuti, per evitare le mille insidie della Rete.

La batteria da 5.060 mAh offre un’autonomia sufficiente alle necessità di questa fascia di età, mentre le fotocamere (8 megapixel quella posteriore e 5 megapixel quella frontale) permettono di scattare istantanee del mondo ed effettuare video chiamate di qualità. Completano la dotazione il WiFi 6 e Android 13.

I quattro nuovi dispositivi sono già in vendita da qualche giorno su AliExpress, così come su DoogeeMall e Amazon. Per maggiori informazioni sui prodotti DOOGEE potete consultare le pagine ufficiali su YouTube, Facebook e TikTok.

Informazione Pubblicitaria