DOOGEE continua a rinnovare la propria lineup e annuncia l’imminente arrivo sul mercato di quattro nuovi dispositivi: un rugged phone e ben tre tablet pensati per coprire le esigenze di utenti molto diversi tra loro. Prodotti che continuano a innovare e a portare soluzioni convenienti per rispondere alle richieste degli utenti.

DOOGEE V31GT

Il nuovo rugged phone targato DOOGEE è pensato per gli appassionati di attività all’aria aperta e può contare su un comparto fotografico di qualità, con alcuni accorgimenti che permettono di ottenere scatti molto convincenti. Si parte da un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore da 24 megapixel con funzioni di visione notturna, per scattare foto mozzafiato anche in totale assenza di luce. Sul frontale trova posto un sensore da 32 megapixel per selfie di qualità assoluta.

Non manca la fotocamera termica, perfetta sia per chi lavora e ha bisogno di dettagli invisibili a occhio nudo sia per chi vuole scatti nella natura in pieno buio, magari per fotografare qualche animale selvatico. La batteria da 10.800 mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, consentendovi di stare diversi giorni lontani da una presa di corrente o da un power bank.

All’interno di DOOGEE V31GT trova posto un SoC MediaTek Dimensity 1080 affiancato da 20 GB di RAM (tra fisica e virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente espanso on microSD fino a 2 TB. Lo schermo da 6,58 pollici ha una risoluzione FullHD+ con refresh a 120 Hz e Gorilla Glass 5 per la massima protezione. Sono ovviamente presenti le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

La connettività di DOOGEE V31GT include il supporto alle reti 4G, WiFi, Bluetooth, posizionamento con 5 sistemi (GPS, GLONASS, Galileo, Beidoiu AGPS) e NFC per i pagamenti in mobilità.

DOOGEE T10 Pro

Col suo schermo IPS FullHD+ da 10,1 pollici DOOGEE T10 Pro è perfetto per godersi contenuti multimediali o per giocare, con la massima chiarezza e fluidità. Il supporto a Widevine L1 vi permette di fruire dei contenuti in alta definizione proposti dai principali servizi di streaming, con una esperienza resa ancora più coinvolgente grazie ai due speaker stereo, e per chi preferisce le cuffie è presente una presa da 3,5 mm.

La scheda tecnica include un chipset Unisoc T606, fino 1 5 GB di RAM (tra fisica e virtuale), 356 GB di memoria espandibile con microSD fino a 1 TB, batteria da 8580 mAh per una autonomia di tutto rispetto. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel, quella frontale da 8 megapixel.

DOOGEE T10 Plus

Leggermente più grande del modello Pro, DOOGEE T10 Plus offre uno schermo IPS da 10,51 pollici con certificazione per la bassa emissione di luce blu così da tenere al sicuro i vostri occhi. Spicca la presenza di quattro speaker stereo Hi-Res, così da garantire un’esperienza multimediale di alto livello, completata dalla presenza di una presa da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Troviamo un chipset Unisoc T606, affiancato da 20 GB di RAM (tra fisica e virtuale) e ben 256 GB di spazio di archiviazione, così da avere sempre a portata di mano film, foto e file di grandi dimensioni. E se lo spazio a disposizione non dovesse bastarvi potete sempre fare affidamento sullo slot microSD, che vi permette di montare schede da 1 TB di capacità massima. Il sistema operativo è ancora una volta Android 13, per usare senza problemi anche le app più recenti.

Abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel per videochiamate di qualità, mentre la batteria, supportata da una ricarica rapida a 18 watt, ha una capacità di 8250 mAh e permette di avere una elevata autonomia. Da segnalare lo spessore ridotto del tablet, appena 7,4 millimetri grazie anche all’utilizzo di una struttura in metallo.

Potete ottenere maggiori informazioni su DOOGEE T10 Plus visitando il sito ufficiale.

DOOGEE U10

L’ultimo modello annunciato è DOOGEE U10, la soluzione ideale per i più piccoli, soprattutto quelli che vanno a scuola e hanno bisogno di un supporto elettronico per ricerche e documentazione. È dotato di un chipset RK3562 quad core con 9 GB di RAM (tra fisica e virtuale) e uno spazio di archiviazione che può arrivare a 1 TB con schede di espansione microSD.

Lo schermo HD è di tipo IPS con una diagonale da 10,1 pollici e certificazioni per la bassa emissione di luce blu. Sono presenti due speaker stereo che permetteranno di godere al meglio della sezione Kids World, che offre applicazioni per i più piccoli e controlli per i genitori, al fine di garantire una esperienza d’uso sicura e corretta. Completano la dotazione una fotocamera posteriore da 8 megapixel una frontale da 5 megapixel e una batteria da 5.060 mAh per ore di utilizzo ininterrotto.

I nuovi prodotti, DOOGEE V31GT, DOOGEE T10 Plus, DOOGEE T10 Pro e DOOGEE U10, saranno in vendita con offerta di lancio tra l’8 e il 18 settembre su AliExpress, DoogeeMall e Amazon.

Informazione Pubblicitaria