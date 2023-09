La nuova gamma di smartphone di punta Xiaomi 14 è prossima al debutto e tra i modelli che la compongono potrebbe esserci anche una versione Lite.

Da anni Xiaomi rilascia versioni Lite dei suoi smartphone di punta principali, nonostante le tempistiche, i nomi e i mercati di destinazione non sempre coincidano. Ora sono emersi degli indizi che suggeriscono l’arrivo di Xiaomi 14 Lite.

Trapela il SoC Qualcomm SM7550: Xiaomi 14 Lite in arrivo?

Un frammento di codice trapelato oggi ha svelato l’esistenza di un non ben identificato smartphone Xiaomi che adotterebbe l’inedito SoC Qualcomm SM7550 con nome in codice “crow”.

Il codice SM7550 suggerisce che potrebbe trattarsi del prossimo chipset Snapdragon 7 Gen 3, visto che il recente Snapdragon 7s Gen 2 è identificato dal codice SM7435.

Questa ipotesi tuttavia potenzialmente escluderebbe il rebrand di Xiaomi CIVI 3 come Xiaomi 14 Lite, essendo il primo basato sul chipset MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Purtroppo non sappiamo ancora granché del SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, se non che dovrebbe compensare il mancato successo dello Snapdragon 7+ Gen 2.

Lo smartphone Xiaomi 13 Lite visibile nell’immagine di copertina venne presentato in Cina molti mesi prima come CIVI 2: che sia il caso anche per il suo successore?

